إيلاف من الرباط: أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بشدة،ما وصفته بـ "الدعوات والمحتويات الرقمية ذات الطابع العنصري والتمييزي"، التي انتشرت عقب الأحداث المؤسفة التي شهدها نهائي كأس أفريقيا 2025 بملعب مولاي عبد الله في الرباط، واستهدفت مهاجرين من دول إفريقية مقيمين بالمغرب، محذّرة من تداعياتها الخطيرة على السلم الاجتماعي والكرامة الإنسانية.

وقال نوفل بوعمري ،رئيس المنظمة ، في تصريح ل"إيلاف"، إن "هذه الدعوات اتخذت طابعا مقلقا تجلّى في خطابات تحريضية وعدوانية تمسّ السلامة الجسدية والمعنوية لضحاياها"، معتبرا أن التساهل مع انتشارها من شأنه تقويض عقود من التراكم الحقوقي والمؤسساتي الذي حققه المغرب والمجتمع المدني في مجال حماية المهاجرين وإدماجهم.

واعتبر بيان للمنظمة الحقوقية صدر الأربعاء، بأن المغرب اعتمد منذ عام 2013 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي شكّلت "تحولا حقوقيا وسياسيا" في تدبير قضايا الهجرة، وكرّست مقاربة إنسانية قائمة على الحقوق والحماية والاندماج.

كما استحضرت مقتضيات دستور 2011 التي تجرم التحريض على العنصرية والكراهية والعنف، وتكفل للأجانب الحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين وفق القانون، وتحظر جميع أشكال التمييز.

وأشارت المنظمة كذلك إلى التزامات المغرب الدولية، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكدة ضرورة احترامها وتفعيلها على أرض الواقع.

وعلى ضوء ذلك، أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة رفضه القاطع وإدانته الشديدة لكل الدعوات والمنصات والأشخاص الذين روّجوا لخطاب عنصري تمييزي وتحريضي، مطالبا بتفعيل صارم للمقتضيات القانونية في مواجهة هذه الأفعال، نظرا لخطورتها وتهديدها المباشر للكرامة الإنسانية.

كما دعا إلى التسريع بإصلاح "جذري وشامل" للقانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير النظامية، بما يجعله منسجما مع الدستور المغربي والتزامات المملكة الدولية، وحثّ وسائل الإعلام العمومية والخاصة على الانخراط بقوة في جهود التحسيس والتوعية بمخاطر نشر خطاب التمييز والكراهية، بما يتعارض مع قيم التعايش والاحترام المتبادل.