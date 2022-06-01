العدد 7728 الأحد 26 يونيو 2022
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إيلاف المغرب
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How To Spend It Arabic
أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
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من عناوين اليوم
الجيش الروسي "يحتل كامل" مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية
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فرنسا
فرنسا
مضمون مكالمة هاتفية بين ماكرون وبوتين كانت تهدف إلى تجنب غزو اوكرانيا
- أ. ف. ب.
الولايات المتحدة
فرنسا
دولية
روسيا
منذ 7 ساعات
(0)
ماكرون: الخطوة الأوروبية "إشارة قوية جداً حيال روسيا"
- أ. ف. ب.
فرنسا
دولية
الأزمة الأوكرانية
منذ 2 أيام
(1)
المعارضة البرلمانية الفرنسية ترفض أي تحالف مع ماكرون
- أ. ف. ب.
فرنسا
دولية
منذ 2 أيام
(0)
فرنسا: المعارضة ترفض منح ماكرون شيكًا على بياض
- أ. ف. ب.
فرنسا
دولية
منذ 2 أيام
(0)
ماكرون يدعو لتشكيل حكومة أغلبية
- أ. ف. ب.
فرنسا
دولية
منذ 3 أيام
(0)
ماكرون سيطلب توضيح موقف تركيا حول عضوية السويد وفنلندا في الأطلسي
- أ. ف. ب.
تركيا
فرنسا
دولية
منذ 3 أيام
(0)
فرنسا: ماكرون يرفض استقالة رئيسة وزرائه
- بي. بي. سي.
فرنسا
دولية
منذ 4 أيام
(0)
الرئيس الفرنسي يرفض استقالة رئيسة الوزراء
- أ. ف. ب.
فرنسا
دولية
منذ 4 أيام
(0)
ماكرون يجتمع الثلاثاء والأربعاء مع ممثلي القوى السياسية
- أ. ف. ب.
فرنسا
دولية
منذ 4 أيام
(0)
"قفزة في المجهول" في فرنسا مع خسارة ماكرون الغالبيّة المطلقة في البرلمان
- أ. ف. ب.
فرنسا
أوروبا
دولية
منذ 5 أيام
(0)
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جيولوجي بريطاني يستأنف على حكم بالسجن 15 عامًا في العراق
بي. بي. سي.
العراق
بريطانيا
عربية
منذ يوم
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المحكمة الأميركية العليا تلغي الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض
بي. بي. سي.
الولايات المتحدة
منذ يوم
0
العراق يئنّ مرضاً: كورونا وكوليرا وحمى نزفية
أسامة مهدي
العراق
عربية
منذ يوم
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