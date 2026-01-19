إيلاف من باريس: في مشهد حبس أنفاس العاصمة الفرنسية، وكأنه مقتطع من سيناريو سينمائي محبوك بعناية، كشفت وسائل إعلام فرنسية، الأحد، عن التفاصيل المرعبة لعملية "السطو العظيم" التي هزت أروقة متحف اللوفر العريق في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. المقاطع الحصرية التي بثتها قناة "تي إف 1" (TF1) عبر برنامج "سات آ ويت" (Sept à Huit)، وثقت بالدقيقة والثانية كيف تحولت قاعة "أبولو" التاريخية إلى مسرح لعملية نهب خاطفة لم تستغرق سوى أربع دقائق.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة، التي تُعرض للمرة الأولى، جسارة غير مسبوقة للمنفذين؛ إذ رصدت لصين، أحدهما يرتدي سترة صفراء وقناعاً أسود، والآخر بزي أسود كامل وخوذة دراجة نارية، وهما يقتحمان شرفة القاعة عبر نافذة علوية وصلا إليها باستخدام رافعة آلية، في تجاوز أمني فادح لأحد أكثر المباني حراسة في العالم.

وبوحشية تتناقض مع رقة التحف الفنية، استعان أحد اللصوص بمنشار آلي لإحداث ثغرة في الزجاج المصفح لخزانة عرض "تاج الإمبراطورة أوجيني"، قبل أن ينهال بلكمات قوية لتهشيم ما تبقى من الزجاج وإطاحته أرضاً. ولم يكتفِ بذلك، بل عاون شريكه الذي كان يصارع خزانة مجاورة، ليتمكنا معاً من الاستيلاء على قطع مجوهرات نادرة، قُدرت قيمتها الإجمالية بنحو 88 مليون يورو.

🔴 DOCUMENT FRANCETV. Casse du Louvre : les images exclusives du vol des bijoux, captées par la vidéosurveillance de la galerie d'Apollon pic.twitter.com/yDnXjsFbR0 — franceinfo (@franceinfo) January 18, 2026

المفارقة الصادمة التي كشفها التقرير المصور تمثلت في عجز منظومة الحماية البشرية؛ إذ تمت العملية برمتها تحت أنظار عدد من عناصر الأمن الذين اكتفوا بالمراقبة عن بعد، مكبلي الأيدي أمام سرعة التنفيذ ووحشية الاقتحام، وفق ما أكدته "وكالة الصحافة الفرنسية" وتقرير القناة الفرنسية. هذه اللقطات لا توثق سرقة فحسب، بل تطرح تساؤلات وجودية حول مصير التراث الإنساني أمام الجريمة المنظمة فائقة التطور.

* أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "قناة TF1 الفرنسية