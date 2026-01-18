إيلاف من لندن: تشير تقارير جديدة من إيران بشكل متزايد إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق قد تساعد النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات في إيران. في الماضي، قامت هذه الجماعات، التي تُعرف باسم الحشد الشعبي، بقمع الاحتجاجات في إيران. إضافةً إلى ذلك، في السنوات الماضية، كانت هناك مزاعم بأن ميليشيات عراقية دخلت إيران لمساعدة الحرس الثوري الإسلامي في قمع الاحتجاجات .

نشرت المحامية طهمينة دهبوزورجي على موقع X قائلةً: "تحدثتُ للتو مع صديق لي في إيران عاد للتو إلى الإنترنت. قال إن الجمهورية الإسلامية استأجرت ميليشيات إرهابية - الحشد الشعبي وفرقة فاطميون - قتلة محترفين يطلقون النار على الناس عشوائياً في الشوارع وأمام منازلهم. عدد القتلى يتجاوز بكثير 20 ألفاً.

أكياس الجثث في كل مكان. العائلات لا تستطيع حتى دفن موتاها. والآن يستعدون لموجة الإعدامات التالية."

أشارت الدكتورة كايلي مور-جيلبرت، الأكاديمية، في مقال لها على موقع X، إلى أن "قوات التعبئة الشعبية الشيعية العراقية وفرقة أفغانية دربتها إيران للقتال في سوريا، على التوالي. ومن الجوانب التي تم تجاهلها في استراتيجية محور المقاومة للجمهورية الإسلامية حتى الآن، الدور الذي يمكن أن يلعبه هؤلاء الوكلاء في حماية النظام الإيراني نفسه من "التهديدات" الداخلية (أي تدريب وكلاء أجانب للدفاع عن النظام ضد التطلعات الديمقراطية لشعبه)".

وقد أفادت شبكة CNN في 15 يناير/كانون الثاني أن "مسلحين عراقيين تسللوا إلى إيران خلال الأسابيع الماضية لمساعدة طهران في قمع الاحتجاجات المستمرة، وذلك وفقاً لمصدر عسكري أوروبي ومصدر أمني عراقي مطلع على الأمر.

وقال المصدر الأمني ​​العراقي إن نحو 5000 مقاتل من ميليشيات عراقية قوية دخلوا إيران عبر معبرين حدوديين في جنوب العراق: معبر الشعيب الحدودي في محافظة ميسان، ومعبر الزرباتية الحدودي في محافظة واسط".

باكستانيون وأفغان في قلب الحدث

كما أفادت قناة إيران الدولية بوصول مقاتلين أجانب إلى إيران. وأشار تقرير صدر في 17 يناير (كانون الثاني) إلى أنه "بحسب المعلومات، نفذت لواء فاطميون الأفغاني، ولواء زينبيون الباكستاني، وقوات الحشد الشعبي العراقية جزءاً كبيراً من عمليات القتل".

تجمّع إيرانيون وأغلقوا أحد الشوارع خلال احتجاجات في طهران، إيران، في 9 يناير (كانون الثاني) 2026. بدأت الاحتجاجات على مستوى البلاد في السوق الكبير بطهران أواخر ديسمبر (كانون الأول) احتجاجًا على فشل السياسات الاقتصادية، ثم امتدت إلى الجامعات ومدن أخرى.

يصعب التحقق من بعض هذه التقارير، والمعلومات، فمن المعروف أن قوات الحشد الشعبي هي مجموعة من الميليشيات في العراق، تشكلت عام 2014 لمساعدة العراق في محاربة تنظيم داعش.

وقد تشكلت بناءً على فتوى من آية الله علي السيستاني، رجل الدين الشيعي. بعض هذه الميليشيات انبثقت من جماعات موالية لإيران في العراق، مثل منظمة بدر وكتائب حزب الله، التي تربطها صلات بالحرس الثوري الإيراني. فعلى سبيل المثال، كان أبو مهدي المهندس، زعيم كتائب حزب الله، مقربًا من قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقد قُتلا كلاهما في غارة أمريكية بطائرة مسيرة عام 2020.

يرتبط العديد من العراقيين المدعومين من إيران بإيران منذ ثمانينيات القرن الماضي، حين دعموا إيران في الحرب العراقية الإيرانية. كما أن العديد منهم مصنفون إرهابيين من قبل الولايات المتحدة.

على سبيل المثال، فإن جماعة عصائب أهل الحق وحركة حزب الله النجباء عضوتين في قوات الحشد الشعبي، وهما أيضاً جماعتان إرهابيتان.

وقد تزايدت الدعوات لنزع سلاح هاتين الجماعتين في العراق. مع ذلك، ومنذ عام 2018، تتلقى هاتان الجماعتان رواتب من الحكومة العراقية كقوات شبه عسكرية.

ويمثل وجودهما محاولة لإنشاء تنظيم شبيه بالحرس الثوري الإيراني في العراق. تخدم هاتان الجماعتان مصالح إيران، ومن المحتمل أن يكون بعض أفرادها قد سافروا إلى إيران للمساعدة في حملة القمع. ونظرًا لكونهم سُنة ناطقين بالعربية، فلن يكون من السهل عليهم العمل في جميع أنحاء إيران.

كما جند الإيرانيون، عبر الحرس الثوري، شيعة من أفغانستان وباكستان. وكان هؤلاء الرجال قد تم تجنيدهم للقتال في سوريا. إلا أنه مع سقوط نظام الأسد، اضطر الفاطميون والزينبيون إلى مغادرة العراق، وهما عالقان في إيران.

من المحتمل أن إيران استخدمتهما لقمع المتظاهرين. ولأنهم أجانب، فليس لديهم أي ولاء للإيرانيين العاديين، ومن المرجح أنهم لا يمانعون إيذاءهم لعدم وجود عائلات لهم في إيران. ومع ذلك، لا تزال القصة الكاملة لاستخدام إيران لهذه الجماعات الأجنبية بحاجة إلى مزيد من التحقيق لإثبات دورها.