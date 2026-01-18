أعلن البيت الأبيض عن قائمة أسماء الأعضاء الذين سيُشكلون "مجلس السلام" الجديد بشأن غزة، التابع لإدارة ترامب.

المجلس الذي سيترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيشرف على عمل لجنة مكونة من التكنوقراط الفلسطينيين المُكلفين بحكم غزة بشكل مؤقت وإعادة إعمارها.

وصرح البيت الأبيض بأنه من المُتوقع أن يتولى كل عضو في "مجلس السلام" ملفاً حيوياً "لضمان استقرار غزة". لكن لم يتضح بعد، مسؤوليات وأولويات الأعضاء. ولم يُعلن حتى الآن عن أسماء أي سيدات ضمن أعضاء هذا المجلس.

فمن أذا هم أعضاء هذا المجلس؟

توني بلير

BBC/Monika Ghosh رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير.

لطالما طُرح اسم رئيس الوزراء البريطاني السابق، السير توني بلير، كعضو محتمل في "مجلس السلام" التابع لترامب، وقد أكد الرئيس الأمريكي، في سبتمبر/ أيلول الماضي أن بلير أبدى اهتماماً بالانضمام إلى هذه الهيئة.

كان توني بلير، زعيم حزب العمال السابق ورئيس وزراء المملكة المتحدة ما بين عامي 1997 إلى عام 2007. كما أنه قاد بلاده للمشاركة في حرب العراق في عام 2003، وهو قرار قد يعتبره البعض مُثيراً للجدل.

وبعد تركه منصبه هذا، عمل بلير كمبعوث للشرق الأوسط للرباعية الدولية - الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا - ما بين عامي 2007 و2015.

وتوني بلير هو العضو المؤسس الوحيد، غير الأمريكي، في "مجلس السلام" التنفيذي.

وقد وصف بلير سابقاً خطط ترامب بشأن غزة بأنها "أفضل فرصة لإنهاء عامين من الحرب والبؤس والمعاناة".

ماركو روبيو

EPA وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو.

بصفته وزيراً للخارجية الأمريكية، يُعد ماركو روبيو شخصية محورية فيما يتعلق بالنهج الذي تنتهجه إدارة ترامب فيما يخص السياسة الخارجية.

فقبل تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية، رفض روبيو وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إنه يريد من إسرائيل "تدمير كل عنصر من عناصر حماس، يمكنها الوصول إليه".

لكنه منذ ذلك الحين، أشاد بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي وقُع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي باعتباره الخطة "الفُضلى" و"الوحيدة".

كما انتقد أيضاً روبيو، تحرُّك البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة.

ستيف ويتكوف

Reuters المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

ومن بين أعضاء "مجلس السلام" في قطاع غزة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وهو أحد أباطرة العقارات. كما أنه رفيق الرئيس ترامب في لعبة الغولف.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ويتكوف بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مضيفاً أن القطاع سيشهد إعادة إعمار وسُينزع سلاحه بالكامل، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس.

وأضاف ويتكوف أنه يتوقع من حماس "الامتثال الكامل لالتزاماتها" بموجب الاتفاق، وإلا فستواجه "عواقب وخيمة".

وكان ويتكوف شخصية محورية في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتفاوض من أجل إبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وكان من بينها عقده اجتماعاً لمدة خمس ساعات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بموسكو في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

جاريد كوشنر

EPA جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

جاريد كوشنر هو صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أنه لعب دوراً رئيسياً في مفاوضات السياسة الخارجية في إدارة ترامب.

وقد عمل كوشنر، إلى جانب ستيف ويتكوف، في كثير من الأحيان كوسيط أمريكي في حرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة.

وفي نوفمبر/تشرين الأول الماضي، التقى كوشنر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة النقاط الرئيسية العالقة في اتفاق السلام.

وقال كوشنر، في محاضرة ألقاها في جامعة هارفارد عام 2024: "يمكن أن تكون عقارات غزّة المطلة على الواجهة البحرية ذات قيمة كبيرة ... إذا ركز الناس على بناء سبل العيش".

مارك روان

AFP via Getty Images رجل الأعمال الأمريكي، مارك روان.

الملياردير الأمريكي، مارك روان، هو الرئيس التنفيذي لشركة " أبولو جلوبال مانجمنت"، وهي شركة أسهم خاصة كبيرة مقرها الرئيسي في نيويورك.

وكان يُنظر إلى روان على أنه أحد المرشحين لتولي منصب وزير الخزانة الأمريكي أثناء ولاية ترامب الثانية.

أجاي بانغا

Getty Images أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي.

أجاي بانغا هو رئيس البنك الدولي، وكان قد قدّم المشورة لعدد من كبار السياسيين الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس باراك أوباما، خلال مسيرته المهنية الطويلة.

ولد بانغا في الهند عام 1959، وحصل على الجنسية الأمريكية عام 2007، وشغل لاحقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ماستركارد" لأكثر من عقد من الزمان.

وقد رشحه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لتولي رئاسة البنك الدولي في عام 2023.

روبرت غابرييل

سيكون روبرت غابرييل، مستشار الأمن القومي الأمريكي، العضو الأخير في "المجلس التنفيذي التأسيسي"، لمجلس السلام في غزة.

عمل غابرييل مع ترامب منذ حملته الرئاسية عام 2016، وبعدها بوقت قصير أصبح مساعداً خاصاً لستيفن ميلر، وهو مستشار أخر من المستشارين الرئيسيين لترامب، وذلك وفقاً لقناة بي بي أس الأمريكية.

نيكولاي ملادينوف

Getty Images السياسي البلغاري، نيكولاي ملادينوف

وجاء في بيان البيت الأبيض أيضاً أن نيكولاي ملادينوف، السياسي البلغاري والمبعوث السابق للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، سيكون ممثل مجلس السلام على الأرض في غزة.

وسيشرف ملادينوف على لجنة تكنوقراطية فلسطينية منفصلة مكونة من 15 عضواً، وهي اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، المُكلفة بإدارة الحكم اليومي للقطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

وسيترأس اللجنة الوطنية الاستشارية علي شعث، نائب الوزير السابق في السلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاءً من الضفة الغربية المحتلة، لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية.