إيلاف من واشنطن: أين تقع القواعد الأميركية في الدول العربية، وهي القواعد التي تهدد إيران بشن هجوم عليها؟.

فيما يلي أهم القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، والتي هددت إيران بضربها إذا تعرضت لهجوم من واشنطن، وذلك بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات وأعلن أن "المساعدة قادمة".

البحرين

يقع بها مقر قيادة الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية، والذي تشمل منطقة مسؤوليته الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهندي.

قطر

تقع قاعدة العديد الجوية ، التي تبلغ مساحتها 24 هكتارًا (59 فدانًا) ، في الصحراء خارج العاصمة الدوحة، وتُعدّ المقرّ الأمامي للقيادة المركزية الأميركية، التي تُدير العمليات العسكرية الأميركية في رقعة شاسعة من الأراضي تمتد من مصر غربًا إلى كازاخستان شرقًا. وتضمّ هذه القاعدة، وهي الأكبر في الشرق الأوسط، نحو 10.000 جندي (عشرة آلاف جندي).

الكويت

تضم العديد من المنشآت العسكرية المترامية الأطراف، منها معسكر عريفجان، المقر الأمامي للقيادة المركزية للجيش الأميركي، وقاعدة علي السالم الجوية، التي تبعد حوالي 40 كيلومترًا (25 ميلًا) عن الحدود العراقية، وتُعرف باسم "الصخرة" نظرًا لبيئتها الوعرة والمعزولة.

أُنشئ معسكر بوهرينغ (معسكر بيوري) خلال حرب العراق عام 2003، وهو بمثابة نقطة انطلاق لوحدات الجيش الأميركي المنتشرة في العراق وسوريا، وفقًا لموقع الجيش الأميركي الإلكتروني.

الإمارات (الظفرة)

تعتبر قاعدة الظفرة الجوية، الواقعة جنوب العاصمة الإماراتية أبو ظبي والتي تشترك فيها القوات الجوية الإماراتية، مركزاً حيوياً للقوات الجوية الأميركية، حيث دعمت مهاماً رئيسية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فضلاً عن عمليات نشر الاستطلاع في جميع أنحاء المنطقة، وفقاً للقيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية.

الإمارات (ميناء جبل علي - دبي)

يُعد ميناء جبل علي في دبي، على الرغم من أنه ليس قاعدة عسكرية رسمية، أكبر ميناء ترسو فيه البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، ويستضيف بانتظام حاملات الطائرات الأميركية وغيرها من السفن.

العراق

تُبقي الولايات المتحدة على وجودها في قاعدة عين الأسد الجوية غرب محافظة الأنبار، لدعم قوات الأمن العراقية والمساهمة في مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقًا لما أعلنه البيت الأبيض. وكانت إيران قد شنت هجمات صاروخية على القاعدة عام 2020، ردًا على اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني.

تقع قاعدة أربيل الجوية في إقليم كردستان شبه المستقل شمال العراق، وتُعدّ مركزاً رئيسياً للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تُجري تدريبات ومناورات قتالية. وتدعم القاعدة الجهود العسكرية الأمريكية من خلال توفير موقع آمن للتدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق اللوجستي في شمال العراق، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مكتبة الكونغرس عام 2024.

الأردن

تقع قاعدة موفق السلطي الجوية في الأزرق، على بعد 100 كيلومتر شمال شرق العاصمة عمان، وتستضيف الجناح الجوي الاستكشافي 332 التابع للقوات الجوية الأميركية المركزية، والذي يشارك في مهام عبر بلاد الشام، وفقًا لمكتبة الكونغرس.

تركيا

تتشارك تركيا والولايات المتحدة إدارة قاعدة إنجرليك الجوية في محافظة أضنة الجنوبية. وتضم القاعدة رؤوساً نووية أمريكية، وقد استُخدمت لدعم التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. كما أنها مقرٌّ لـ 1465 جندياً أميركياً متمركزين في تركيا.

التهديد الإيراني

بعد إشارات من الإدارة الأمريكية بأنها قد تتخذ خطوات عسكرية ضد إيران إذا واصل النظام قمعه العنيف للمتظاهرين، صرح مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز بأن الجمهورية الإسلامية ستهاجم القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة إذا استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية ضدها.

وفي وقت لاحق، نصحت الولايات المتحدة بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر. وكان ترامب قد حذر إيران سابقاً من أن ردها على الولايات المتحدة سيكون بمستويات "غير مسبوقة".