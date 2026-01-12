إيلاف من طهران: في ظل تصاعد التوتر وتبادل التهديدات بين واشنطن وطهران، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نشاط الطيران العسكري الأميركي قرب المجال الجوي الإيراني شهد تصعيداً لافتاً خلال الساعات الأخيرة.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن عدداً متزايداً من الطائرات الأميركية حلّق بالقرب من الأجواء الإيرانية، مشيرة إلى إقلاع طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R، إلى جانب قاذفات استراتيجية من طراز B-52، من إحدى القواعد الأميركية، عقب إشارة بثها البيت الأبيض ليل الأحد/الاثنين.

وجاء ذلك بالتزامن مع تغريدة نشرها البيت الأبيض عبر منصة "إكس"، قال فيها: "حفظ الله قواتنا، حفظ الله أميركا.. وما زلنا في البداية"، مرفقة بصورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يرتدي قبعة تحمل الرقمين "45–47"، في إشارة إلى فترتي ولايته الرئاسية، إلى جانب شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى". ولفتت القناة الإسرائيلية أيضاً إلى ارتفاع ملحوظ في طلبات مطاعم البيتزا القريبة من مبنى البنتاغون، وهو مؤشر تعتمد عليه منصة "دوغ فايت" للتكهن بإمكانية تنفيذ عمليات عسكرية وشيكة.

وفي السياق ذاته، كشف مسؤولان في الإدارة الأميركية لموقع "بوليتيكو" أن الرئيس ترامب سيتلقى، الثلاثاء، إحاطة تتضمن خيارات متعددة للتعامل مع إيران، تشمل بدائل عسكرية وأخرى غير عسكرية. وأوضح أحد المسؤولين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن هذه الخيارات تتراوح بين ضربات عسكرية دقيقة داخل الأراضي الإيرانية وهجمات إلكترونية هجومية، مع التأكيد على أن الإدارة تسعى لتفادي أي خطوات قد تلحق أضراراً واسعة بالمدنيين، مفضلة استهداف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل محدد.

وأضاف مسؤول أميركي سابق أن واشنطن تدرس كذلك إمكانية دعم إيران بوسائل اتصال بديلة، من بينها إرسال محطات إنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك. وفي المقابل، رأى مسؤول آخر أن من غير المرجح أن يقدم ترامب على إرسال قوات أميركية إلى داخل إيران، مشيراً إلى عدم وجود تحركات كبيرة أو حشد لافت للقوات أو الأصول العسكرية في الوقت الراهن.

في المقابل، أبدى بعض المسؤولين داخل الإدارة الأميركية مخاوف من أن يؤدي أي تحرك عسكري إلى تصعيد أوسع في الشرق الأوسط أو إلى نتائج عكسية، لا سيما في ظل محاولات دعم الاحتجاجات المتصاعدة داخل إيران.

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق، الاثنين، بأنه يدرس خيار العمل العسكري ضد طهران، على خلفية تقارير عن قمع الاحتجاجات الشعبية، قائلاً للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إن السلطات الإيرانية "يبدو أنها بدأت تتجاوز الخط الأحمر" الذي حدده سابقاً، مؤكداً أن بلاده تتابع التطورات "بجدية بالغة" وتدرس "خيارات قوية جداً"، قبل أن يختم بالقول: "سنتخذ قراراً".

