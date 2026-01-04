إيلاف من القدس: كشفت مصادر إسرائيلية أن اعتقال أميركا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعد بمثابة الضربة الموجعة لإيران وحزب لله، ويبدو الأمر غريباً للوهلة الأولى، ولكن المصادر الإسرائيلية وعلى رأسها "جيروزاليم بوست" كشفت عن طبيعة العلاقة بين إيران وحزب الله من جهة والحكومة الفنزويلية بقيادة مادور وسلفه تشافير من جهة أخرى.

بعد أقل من 48 ساعة من العملية الأميركية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، لا تزال حكومته، في هذه المرحلة، تعمل، ويتولى نائبه منصب رئيس الدولة، ولم يتضح بعد كيف ستبدو علاقات فنزويلا مع إيران وحزب الله في العصر الجديد.

مع ذلك، بات من الواضح أن حقيقة عدم بقاء مادورو ديكتاتوراً للبلاد، وأن كل ما يحدث في فنزويلا من الآن فصاعداً سيخضع للإشراف الأميركي، تُشكل ضربة قوية للقاعدة العملياتية لطهران وحزب الله في أميركا الجنوبية.

منذ وصول هوغو تشافيز، إلى السلطة في فنزويلا عام 1999، شهدت العلاقات بين طهران وكاراكاس تحسناً ملحوظاً. وخلال زيارته الأولى لإيران عام 2001، صرّح تشافيز بأنه جاء "للمساعدة في تمهيد الطريق للسلام والعدالة والاستقرار والتقدم في القرن الحادي والعشرين".

300 اتفاقية وتعاون بمليارات الدولارات

تم توقيع ما يقرب من 300 اتفاقية اقتصادية وبنية تحتية وغازية ونفطية، بقيمة مليارات الدولارات. وفي مرحلة ما، فكرت فنزويلا حتى في بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى طهران، بينما زودت إيران فنزويلا بطائرات مسيرة متطورة من طراز مهاجر-6.

كتب وزير الدفاع السابق بيني غانتس على حسابه في تويتر: "في عام 2022، عندما كنتُ وزيرًا للدفاع، كشفتُ عن العلاقات المتنامية بين فنزويلا بقيادة مادورو وإيران. فبينما كانت إيران تُزوّد ​​النظام المارق في فنزويلا بطائرات مسيّرة متطورة، كانت إيران تُرسل أطنانًا من المخدرات لقتل الأمريكيين في أنحاء العالم". كما تعاونت إيران وفنزويلا في عمليات تهريب النفط.

تم الكشف عن العلاقة بين البلدين علنًا في عام 2022، عندما احتجزت محكمة أرجنتينية طائرة شحن مملوكة لفنزويلا تقل خمسة إيرانيين، من بينهم قائد وعناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وفي عام 2021، أحبطت السلطات الأميركية مؤامرة لاختطاف الصحفية الإيرانية المنفية مسيح علي نجاد من منزلها في نيويورك ونقلها إلى فنزويلا، ومن هناك إلى إيران.

سر وجود حزب الله في فنزويلا

حافظ حزب الله ونظام مادورو على علاقات وثيقة. وعلى مر السنين، رسّخ هذا التنظيم وجوده في فنزويلا، ويعود ذلك في معظمه إلى الجالية اللبنانية التي هاجرت إليها عقب الحرب الأهلية اللبنانية في سبعينيات القرن الماضي.

تمكن حزب الله من الحفاظ على موارده المالية من خلال شبكات تهريب المخدرات والتعاون مع جهات إجرامية مختلفة. وقد هيأت حكومتا تشافيز ومادورو، اللتان غضتا الطرف عن هذه الأنشطة، بل وترأستا، وفقًا للسلطات الأمريكية، عصابات المخدرات، بيئة خصبة لمثل هذا التعاون.

وصف برايان تاونسند، وهو عميل في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، دورهم على النحو التالي: "إنهم يغسلون الأموال ويوفرون شبكات تساعد عصابات المخدرات على نقل الأموال عبر الشرق الأوسط. ويحصلون على حصة من تجارة المخدرات، التي تمول عملياتهم".

في السنوات الأخيرة، أصبحت العلاقة بين الكيانين وثيقة للغاية لدرجة أن مسؤولين حكوميين فنزويليين رفيعي المستوى كانوا يعملون فعلياً لصالح حزب الله.

من هو العيسمي نائب الرئيس وزير البترول؟

شغل طارق العيسمي منصب نائب رئيس فنزويلا، ثم منصب وزير البترول حتى عام 2023. وخلال فترة ولايته، واجه اتهامات أمريكية بالفساد وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، بما في ذلك أنشطة مرتبطة بحزب الله.

في إسرائيل، يُرجّح المسؤولون أن عناصر حزب الله وأعضاء الحرس الثوري الإيراني حصلوا على الجنسية المحلية، ما مكّنهم من التنقل بحرية في أمريكا الجنوبية وتوسيع نفوذهم. إضافةً إلى ذلك، يُعتقد أن فنزويلا كانت بمثابة قاعدة لعمليات "إرهابية" إيرانية وكذلك عمليات تتعلق بنشاط حزب الله.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح أي العمليات التي انطلقت من الأراضي الفنزويلية كانت ناجحة، وأي من الهجمات التي تم تنفيذها في نهاية المطاف ضد أهداف مختلفة يمكن إرجاعها بشكل قاطع إلى البلاد.

إسرائيل تدعم أميركا في اعتقال مادورو

"أود أن أعرب عن الدعم الكامل للحكومة بأكملها للقرار الحازم والإجراءات التي اتخذها الرئيس ترامب والولايات المتحدة لاستعادة الحرية والعدالة لهذه المنطقة من العالم أيضاً"، هذا ما قاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء.

من الواضح أن تهريب المخدرات من فنزويلا سينخفض ​​بشكل ملحوظ الآن نتيجة للتدخل الأمريكي العميق في البلاد، والذي بدأ في هذه المرحلة. ومع تركيز ترامب على طهران، فمن البديهي أن يسعى النظام الحالي إلى النأي بنفسه عن هذه الأنشطة.

لذلك، حتى لو لم تكن هذه نتيجة محصلتها صفر، فإن آثار سقوط مادورو محسوسة أيضاً في الشرق الأوسط.

