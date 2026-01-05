إيلاف من واشنطن: أظهرت لقطات تلفزيونية، يوم الإثنين، لحظة نقل الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى محكمة في مدينة نيويورك، في إطار الإجراءات القانونية المقررة ضدهما في الولايات المتحدة.

BREAKING: Venezuelan president Nicolas Maduro is seen in handcuffs as he is transferred to court from the detention facility he was held in.



He is due to make an initial appearance at the Manhattan federal court todayhttps://t.co/5MpePzQTlm



📺 Sky 501 pic.twitter.com/FuJKXCNWtF — Sky News (@SkyNews) January 5, 2026

ووفق المشاهد، ظهر مادورو داخل سيارة محاطة بعناصر أمنية، قبل توقف الموكب في موقع محصّن تم نقل الزوجين منه إلى مروحية خصصت لنقلهما إلى المحكمة في مانهاتن. وبعد دقائق، وصلت المروحية إلى وجهتها، وترجل الزوجان منها ليتم نقلهما مباشرة إلى مركبة عسكرية مصفحة، وسط انتشار أمني كثيف على طول الطريق المؤدي إلى المحكمة.

ومن المقرر أن يمثل مادورو وزوجته أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية في وقت لاحق من يوم الإثنين، بعد توجيه عدة تهم لهما، منها التآمر لتهريب المخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة متفجرة، والتآمر لحيازة أسلحة وأجهزة متفجرة ضد الولايات المتحدة، وذلك في المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك يوم السبت الماضي.

وجاءت هذه التهم عقب عملية جريئة نفذتها القوات الأميركية في مجمع مادورو المحصن في كاراكاس، والتي أُطلق عليها اسم عملية العزم المطلق.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، أن بلاده ستدير شؤون فنزويلا، فيما عينت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة مؤقتة، واعترف بها الجيش يوم الأحد.

