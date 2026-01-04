إيلاف من واشنطن: لماذا تم اعتقال سيليا فلوريس زوجة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؟ سؤال يتردد صداه عالمياً خاصة أنها لم تكن تتمتع بحضور اعلامي أو سوشيلاوي لافت على المستوى العالمي في فترات ما قبل اعتقال زوجها ونقلهما معها إلى أميركا للخضوع للمحاكمة، وهو الاعتقال الذي هز أركان السياسة العالمية، وأصبح "ترند العالم" دون منازع خلال الساعات الماضية.

لا تظهر كثيرا أمام الكاميرات ولا تخطب في الجماهير، لكن اسمها كان أول ما طفا على السطح مع لحظة السقوط المدوي في كراكاس، وعندما تم اقتيادها مع زوجها نيكولاس مادورو من مكان اختبائهما، لم تكن سيليا فلوريس مجرد زوجة ترافقه، بل شريكته في المشهد والسلطة معا.

وسيليا ليست "السيدة الأولى" وفق بروتوكولات الحكم، ولا اسما عابرا في ظل رئيس مثير للجدل، بل شخصية صاغها خطاب "الثورة التشافيزية"، وقدمها بوصفها "المقاتلة الأولى".

زوجته ومستشارته الأولى

ألقي القبض، فجر السبت، على مادورو ومعه زوجته ومستشارته الأولى سيليا فلوريس، حيث جرى اقتيادهما من "حصنهما" على يد قوات أميركية، وسرعان ما نقلا خارج البلاد للمثول أمام القضاء الأميركي بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

شغلت سيليا منصب السيدة الأولى لأكثر من عقد من الزمن، وإن كانت تسمى، في المصطلحات الرسمية للحركة الاشتراكية المعروفة بـ"التشافيزية"، "المقاتلة الأولى"، وكانت شريكة مادورو لأكثر من 30 عاما راكمت خلالها رصيدا سياسيا خاصا بها، واعتبرت واحدة من أقوى النساء في أميركا اللاتينية.

من هي سيليا فلوريس؟

ولدت سيليا فلوريس عام 1956 في بلدة تيناكيويو وسط فنزويلا، ونشأت في أحياء الطبقة العاملة غربي كراكاس، التقت مادورو، الذي كثيرا ما يتحدث عن أصوله المتواضعة، خلال الأيام الأولى للحركة التشافيزية، وهي محامية متخصصة في قانوني العمل والجنائي، وقدمت مساعدة قانونية للرئيس السابق هوغو تشافيز الذي تحمل الحركة اسمه، ولعسكريين آخرين ألقي القبض عليهم بعد محاولتهم إطاحة الرئيس الأسبق كارلوس أندريس بيريز عام 1992.

أما مادورو، فكان بدوره ينشط للمطالبة بالإفراج عن تشافيز، وكان ضمن الفريق الأمني للمقدم حينها.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، قالت فلوريس متذكرة تلك المرحلة خلال الحلقة الأولى من بودكاست "مادورو": "خلال النضال من أجل الإفراج عن تشافيز كنا منخرطين في أنشطة الشارع. أتذكر دائما اجتماعا في كاتيا، وعندما طلب شاب الكلمة، تحدث، ظللت أحدق فيه. قلت: يا له من ذكي"، في إشارة إلى مادورو.

ومنذ ذلك الحين بقيا لا يفترقان، غير أن سيليا شقت مسارها السياسي الخاص، إذ انتُخبت لأول مرة عضوا في الجمعية الوطنية عام 2000، أي بعد عام من انتخاب تشافيز رئيسا، وفازت بمقعدها مجددا عام 2005، وبعد عام واحد أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان، خلفا لمادورو الذي عين وزيرا للخارجية في حكومة تشافيز.

وخلال فترة رئاستها للبرلمان، منعت الصحفيين من دخول قاعة الجلسات التشريعية، كما تعرضت لانتقادات بسبب توظيفها عشرات من أقاربها في الكونغرس.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا فانغوارديا" الإسبانية، ردت بأن الأمر كان حملة تشويه، لكنها أكدت التوظيف قائلة: "نعم، تم توظيف أفراد من عائلتي بناء على كفاءاتهم الخاصة. أنا فخورة بهم وسأدافع عن عملهم كلما لزم الأمر".

ولاء مطلق لتشافيز

بين عامي 2009 و2011، شغلت أيضا منصب النائب الثاني لرئيس الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا، الذي كان يقوده تشافيز آنذاك، والذي عين سيليا عام 2012 مدعية عامة.

وإلى جانب مادورو، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، زارت تشافيز في كوبا حيث كان يتلقى العلاج من السرطان خلال الأشهر الأخيرة من حياته، وعندما أنشأت حسابها على "تويتر" عام 2015 كتبت في تعريفها "ابنة تشافيز"، قبل أن تغيره بعد بضع سنوات إلى "تشافيزية".

في صيف 2013 تزوجت سيليا من مادورو، اللذان تعارفا بعد استسلام تشافيز إثر فشل انقلابه عام 1992، بعد عقدين من العلاقة، وذلك عقب فوز مادورو في انتخابات الرئاسة على مرشح المعارضة آنذاك إنريكي كابريليس.

وقالت كارمن أرتياغا، الحاصلة على دكتوراة في العلوم السياسية والأستاذة المشاركة في جامعة سيمون بوليفار، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "لديها خلفية سياسية مهمة. عندما أصبحت السيدة الأولى تراجعت إلى الصف الخلفي. لكن بالنسبة للكثيرين فهي القوة الحقيقية خلف العرش أو المستشارة العليا".

وأضافت: "عندما تزوجا خفضت ظهورها بشكل كبير. نادرا ما تدلي بتصريحات علنية ولا تسعى إلى جذب الانتباه، بل تتراجع خطوة إلى الوراء".

دعم ونصائح سيليا للرئيس

وبحسب أرتياغا، كان دعم سيليا ونصائحها حاسمين خلال السنوات التي شهدت صراعات داخلية في صفوف التشافيزية حول خلافة تشافيز، فمادورو الذي زكاه الرئيس الراحل، كان لا يزال يعمل على ترسيخ قيادته في مواجهة شخصيات بارزة أخرى قريبة من تشافيز، مثل رافائيل راميريز الرئيس المقال لشركة النفط الوطنية وزير الطاقة والنفط السابق.

وفي تلك الدائرة، نادرا ما شغلت النساء مناصب رفيعة، وبالنسبة لأرتياغا، لم يكن هناك أي شك في أن سيليا كانت المرأة الأقوى في البلاد، على الأقل طالما بقيت التشافيزية في الحكم.

نفوذ خلف الكواليس

قالت عالمة السياسة إستيفانيا رييس لـ"سي إن إن"، إنه من الصعب قياس نفوذ سيليا لأنها كانت تمارسه "من خلف الكواليس"، ولم يكن مؤسسيا.

وأضافت: "إذا كان هناك يوما ما نوع من القيادة المزدوجة فلم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه، على عكس ما حدث في نيكاراغوا بين الرئيس دانييل أورتيغا وزوجته نائبة الرئيس روساريو موريو".

وأشارت رييس أيضا إلى أن سيليا ظهرت في السنوات الأخيرة بدور داعم، كصورة أم تسعى إلى التواصل أكثر مع الجمهور، بدلا من كونها شخصية تنافس انتخابيا، وقالت الأستاذة المساعدة في جامعة ويسترن بكندا: "التشافيزية توظف دور الأم. رمزيا تبقى مقيدة بقيود النوع الاجتماعي".

ولسنوات لم يستخدم منصب السيدة الأولى في فنزويلا، نظرا لأن تشافيز كان مطلقا، وعندما تولى مادورو السلطة أطلق على سيليا لقب "المقاتلة الأولى"، معتبرا أن السيدة الأولى مفهوم أرستقراطي.

وفي هذا السياق، لفتت رييس إلى أنه "رغم التغيير غير الرسمي في التسمية، فإن المنصب لا يزال مرتبطا، كما في دول أخرى، بقضايا مثل حماية الطفولة وقيادة المنظمات الخيرية".

إدانة أبناء الإخوة

وفي ظل تراجع ظهورها مع بدء حكومة مادورو، اقتصر حضور سيليا تقريبا على أحد البرامج الإذاعية العديدة التي أطلقها مسؤولون في الحزب الحاكم، وكان يحمل عنوان "مع سيليا في العائلة".

لكن اسمها عاد إلى العناوين عام 2015، عندما ألقي القبض على اثنين من أبناء إخوتها بتهم الاتجار بالمخدرات على يد عملاء متخفين من إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في هايتي، ووصفت فلوريس الحادث بأنه "اختطاف"، غير أن كليهما حوكما وأدينا في نيويورك، وحكم عليهما بالسجن 18 عاما بتهمة التآمر لاستيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وفي 2022، أفرج عنهما ضمن عملية تبادل سجناء بين كراكاس وواشنطن.

كما فرضت السلطات الكندية عليها عقوبات عام 2018، إلى جانب 13 مسؤولا آخرين، بعد يوم واحد من تقرير لمنظمة الدول الأميركية أفاد أن حكومة مادورو ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

جريمتها الوحيدة أنها زوجتي

وبعد أشهر قليلة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوباتها الخاصة، موضحة في بيان صحفي أن مادورو "يعتمد على دائرته الضيقة للبقاء في السلطة"، ورد الرئيس الفنزويلي قائلا: "إذا أردتم مهاجمتي فهاجموني أنا. لا تعبثوا بسيليا. لا تعبثوا بالعائلة. لا تكونوا جبناء. جريمتها الوحيدة أنها زوجتي".

في ذلك الوقت، كانت سيليا قد عادت إلى القصر التشريعي بعد انتخابها عام 2017 عضوا في الجمعية التأسيسية، ثم في عام 2021 نائبا في الجمعية الوطنية، وهو المنصب الذي كانت تشغله عند إلقاء القبض عليها، السبت.