إيلاف من مانشستر: أقال مانشستر يونايتد روبن أموريم في أعقاب تصاعد التوتر في أولد ترافورد، و تمت إقالة أموريم بعد اجتماعه مع عمر برادة وجيسون ويلكوكس، وسوف يتولى دارين فليتشر قيادة يونايتد في مباراة الأربعاء ضد بيرنلي، ليرحل أموريم بعد 14 شهرًا في منصبه

يرحل المدرب البرتغالي بعد 14 شهراً في منصبه، وكانت مباراته الأخيرة هي التعادل 1-1 أمام ليدز يوم الأحد، مما جعلهم يحتلون المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز.

يأتي طرد أموريم بعد تصاعد التوترات بينه وبين إدارة أولد ترافورد، بما في ذلك مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس.

وتمت اقالة أموريم بعد اجتماع صباح يوم الاثنين مع ويلكوكس وعمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي يونايتد، حيث تم إبلاغ أموريم بأنه سيتم إعفاؤه من مهامه.

وأكد نادي مانشستر يونايتد في بيان له أن "إدارة النادي اتخذت قراراً متردداً بأن الوقت قد حان لإجراء تغيير. وهذا سيمنح الفريق أفضل فرصة لتحقيق أعلى مركز ممكن في الدوري الإنكليزي الممتاز".

سيتولى لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق دارين فليتشر المسؤولية مؤقتًا، حيث سيخوض يونايتد مباراته القادمة ضد بيرنلي مساء الأربعاء.