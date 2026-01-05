بريزبين (أستراليا) : أقرت لاعبة التنس داريا كاساتكينا التي تمثل أستراليا منذ آذار/مارس الماضي بدلا من روسيا، بأنها تشعر بضغط معين بعدما خاضت أول مباراة لها في بلدها الجديد تحت ألوانه.

وقالت اللاعبة البالغة 28 عاما، التي تعلن صراحة عن مثليتها الجنسية ومعارضتها للحرب في أوكرانيا "عندما دخلت الملعب، ومع كل هذه الهتافات، كدت أن أبكي".

وأضافت بعد خسارتها الأحد في الدور الأول لبطولة بريزبين أمام أناستاسيا بوتابوفا، وهي روسية أيضا تمثل النمسا منذ هذا العام "كنت أرغب بشدة في الفوز، شعرت بطاقة إضافية في نهاية المباراة، لكن للأسف لم أتمكن من ذلك".

وتراجعت كاساتكينا المصنفة ثامنة عالميا سابقا، إلى المركز الأربعين في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات بعد أن أنهت موسم 2025 مبكرا، مؤكدة أنها كانت "عند نقطة انهيار نفسي وعاطفي".

وقالت الأحد "لقد مررت بسنة صعبة. الآن أنا بخير، لكن يجب أن أخرج من هذا الحفرة العميقة التي وقعت فيها".

وأشارت إلى أنها تشعر بـ"ثقل آخر على كتفيها" لأنها تعتبر نفسها مدينة لأستراليا وتريد أن تقدم لها نتائج جيدة.

وأضافت اللاعبة التي تملك ثمانية ألقاب في مسيرتها "أعلم أن لا أحد ينتظر ذلك مني، لكنني أريد بطريقة ما أن أرد الجميل لهذا البلد".

وغيّرت أربع لاعبات روسيات في كرة المضرب جنسياتهن في عام 2025.

إلى جانب كاساتكينا وبوتابوفا، انتقلت كل من كاميلا رخيموفا وماريا تيموفيفا للعب تحت راية أوزبكستان.

وقالت كاساتكينا إنها لا تعرف ما إذا كانت هناك لاعبات أخريات سيتبعن نفس الخطوة "بصراحة لا أعرف إن كانت هناك المزيد في الطريق أم لا، لأن الجميع يحتفظ بهذه الأمور سرا حتى اللحظة الأخيرة".