إيلاف من الرباط: يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره التنزاني اليوم الأحد في دور ثمن النهائي من منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة على الأراضي المغربية، ويلعب الفائز من مباراة المغرب وتنزانيا، مع الفائز من مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا، في ربع نهائي البطولة.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا 2025 هو اليوم الأحد الموافق 4 يناير (كانون الثاني) 2026 على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا 2025 هي قناة beIN SPORTS MAX HD1.

ثقة مغربية وحماس تنزاني

يستضيف ملعب مولاي عبدالله، في السادسة مساء اليوم، المباراة المرتقبة التي تجمع منتخبي المغرب وتنزانيا ، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ويدخل منتخب المغرب بقيادة المدرب وليد الراكراكي مواجهة ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا متسلحًا بالأرقام والهيمنة، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، إثر فوزه على جزر القمر (2-0)، وتعادله مع مالي (1-1)، قبل أن يختتم الدور الأول بانتصار عريض على زامبيا بثلاثية نظيفة.

ويراهن منتخب المغرب على تألق الثنائي أيوب الكعبي وإبراهيم دياز من أجل تحقيق الفوز في مباراة الليلة، وحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة التي تختتم فعالياتها يوم 18 يناير (كانون الثاني) الجاري.

تنزانيا.. التأهل الاستثنائي

في المقابل، وصل منتخب تنزانيا بقيادة المدرب أنخيل جاموندي إلى الأدوار الإقصائية بطريقة استثنائية، بعدما حل ثالثًا في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين فقط، إثر خسارته أمام نيجيريا (2-1) وتعادله مرتين أمام أوغندا وتونس بنفس النتيجة (1-1).

بهذا الإنجاز، كتب منتخب تنزانيا صفحة جديدة في تاريخه، بالتأهل إلى دور الـ16 دون تحقيق أي فوز، ليصبح ثاني منتخب ينجح في ذلك منذ اعتماد نظام أفضل الثوالث، بعد بنين في نسخة 2019.

ويمثل هذا التأهل محطة فريدة فى مسيرة تنزانيا، التي لم تعرف طعم الفوز خلال مشاركاتها الأربع فى كأس الأمم الأفريقية، لكنها تحلم اليوم بكسر القاعدة وتحقيق أول انتصار قاري، رغم صعوبة المهمة أمام منتخب مغربي مرشح بقوة للقب، بينما يعد المنتخب التنزاني، إلى جانب بوتسوانا، من بين منتخبين فقط لم يحققا أي فوز في تاريخ البطولة.

قمة "أولاد جنوب افريقيا" و "أسود الكاميرون"

وعد المدرب البلجيكي لجنوب إفريقيا هوغو بروس السبت بعدم إظهار "أي رحمة" أمام الكاميرون عندما يواجه منتخبه السابق في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، الأحد في العاصمة الرباط.

سيخوض بروس مباراة "بافانا بافانا" على ملعب المدينة في الرباط ضد المنتخب الذي قاده إلى لقب مفاجئ في نسخة الغابون عام 2017.

وقال في مؤتمر صحافي عشية المواجهة: "مباراة الغد بالتأكيد خاصة بالنسبة لي. عندما تفوز بكأس أمم مع بلد ما، يبقى جزء منهم في قلبك، لكن غداً لا يمكنني أن أكون رحيمًا معهم لأنني الآن مدرب جنوب أفريقيا وأريد الفوز بالمباراة".

وأضاف "إنهم منتخب جيد جدًا، منتخب شاب، ولديهم روح قتالية وعقلية قوية، وهذا يعني أنه إذا أردنا الفوز عليهم يجب أن نكون في أفضل مستوياتنا".

وجمعت الكاميرون سبع نقاط من أصل تسع ممكنة في منافسات المجموعة السادسة وحلت ثانية بفارق الأهداف خلف ساحل العاج المتصدرة وحاملة اللقب وذلك رغم التحضيرات الفوضوية قبل البطولة، إذ أقال رئيس الاتحاد وأسطورة "الأسود غير المروضة" صامويل إيتو المدرب البلجيكي مارك برايس قبل أسابيع قليلة من المباراة الافتتاحية، وعين دافيد باغو بدلاً منه.

وتابع بروس "كنت أفضل مواجهة الكاميرون في النهائي، ربما الآن الأمر مبكر قليلاً. كنت فضوليًا لرؤية الكاميرون بعد كل التغييرات في منتخب بلادهم وفوجئت. لم يكن لديهم وقت كبير للتحضير لكن المدرب قام بعمل جيد، وبالنسبة لنا ستكون مباراة صعبة".

واردف قائلا "لا رحمة غداً! يمكنكم التأكد من ذلك. يجب أن أفوز بهذه المباراة، هذا كل ما يهم".

وسيلتقي الفائز في مباراة الأحد مع المغرب في ربع النهائي إذا نجح أصحاب الأرض في تخطي تنزانيا في مباراتهم بثمن النهائي ايضا.

ويأمل منتخب "بافانا بافانا" الذي تأهل إلى كأس العالم هذا العام، في تكرار إنجازه بالوصول إلى نصف النهائي كما فعل في النسخة الماضية بساحل العاج عام 2024، لكن المدرب يعترف بأن المهمة ستكون صعبة بالنظر إلى قوة المنافسة.

