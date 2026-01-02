إيلاف من ميلانو: يملك النجم الكرواتي الكبير لوكا مودريتش رصيداً كبيراً من المصداقية والاحترام بين الجميع، الأمر الذي يجعل من تصريحاته وحواراته الصحفية واحدة من المواد التي تحظى باهتمام جماهيري كبير.

فقد كشف النجم الكرواتي لوكا مودريتشن نجم ريال مدريد السابق، ولاعب فريق ميلان الحالي، عن موقف حدث داخل غرفة ملابس ريال مدريد من مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، تسبب في بكاء النجم كريستيانو رونالدو.

مودريتش استمر في صفوف فريق ريال مدريد 13 موسما خلال الفترة من 2012 وحتى 2025، قبل الرحيل إلى ميلان الإيطالي عقب نهاية الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر، وبعقد مدته موسم مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة "كورييري"، تحدث أسطورة ريال مدريد عن بعض المدربين الكبار الذين عمل معهم خلال مسيرته في النادي، والانطباعات التي تركوها لديه، وفقاً لوسائل إعلام إيطالية نقل عنها موقع RT تفاصيل ما قاله.

وبدأ مودريتش حديثه بالإشادة بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مثنيا على تميزه التكتيكي واللمسة الإنسانية التي كان يضفيها في تعامله مع اللاعبين.

وقال مودريتش: "كارلو هو الرقم واحد، من الصعب إيجاد الكلمات لوصفه، ليس فقط بسبب قدراته على مقاعد البدلاء، بل لطريقته في التعامل والإنسانية التي يتمتع بها. تحدثنا مرات عديدة عن ميلان وعن نادي إيه سي ميلان عندما كنا في مدريد. هذا المكان كان مميزا له أيضا".

وأضاف: "أتذكر عندما التقيت به أول مرة. كنت وحيدا في المدينة، فاتصل بي وقال لي: تعال، تعال وتناول العشاء معي، تحدثنا لساعات عن كل شيء: كرة القدم، العائلة، الحياة. عادة، المدربون لا يمنحون لاعبيهم الثقة، لكنه يفعل ذلك".

ثم تحدث مودريتش عن جوزيه مورينيو وأسلوبه في الإدارة، قائلا: "هو استثنائي، كمدرب وكشخص. هو من أرادني في ريال مدريد. من دون مورينيو، لما وصلت أبدا. يؤسفني أنني عملت معه لموسم واحد فقط".

ثم فاجأ النجم الكرواتي الجميع بكشفه مدى قسوة وعدم تسامح مورينيو داخل غرفة الملابس، من دون أي مجاملة أو تمييز بين اللاعبين.

وأوضح: "مورينيو كان الأكثر صرامة، رأيته يجعل كريستيانو رونالدو يبكي في غرفة الملابس، لاعب يعطي كل ما لديه في الملعب، فقط لأنه في إحدى المرات لم يلاحق الظهير المنافس".

وأضاف: "مورينيو مباشر جدا مع اللاعبين، لكنه صادق. كان يعامل سيرجيو راموس واللاعب الجديد بالطريقة نفسها، إذا كان عليه أن يقول لك شيئا، فإنه يقوله لك".

ويستمر النجم لوكا مودريتش في سن الـ40 عاما، في التألق مع فريق ميلان، ويعتبر الدولي الكرواتي هو الأهم في تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليغري.