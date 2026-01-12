إيلاف من القاهرة: فتح المدرب الإيفواري إيمرس فايي النار على منتخب مصر لكرة القدم الذي نجح في التفوق على كوت ديفوار 3-2 في ربع نهائي بطولة أمم افريقيا المقامة حالياً في المغرب.

وأشار المدرب الإيفوراي إلى أنه يشعر بـ"القهر" لأنه يعلم جيداً "أساليب المنتخب المصري" على حد قوله، والتي تتمثل في خطف الأهداف، والعودة للدفاع والسقوط على الأرض لاهدار الوقت، والشكوى والبكاء لحكام المباريات.

مدرب منتخب كوت ديفوار إميرس فاي ينتقد منتخب مصر، ويقول إنهم "لا يجيدون سوى البكاء والشكوى والتمثيل"، مضيفا أنه يشعر بالإحباط نتيجة تلقيهم أهدافا ناتجة عن عدم التركيز. هم اللى بيعطو صح امسح دموعك

pic.twitter.com/eXhb6aGyKV — 🦅🦅Noura Al-Hakim (@hkem_el) January 12, 2026

وتسببت تصريحات فايي في غضب مصري كبير على المستويات كافة، خاصة أن منتخب مصر هو البطل التاريخي لأمم افريقيا ولديه 7 ألقاب قارية "رقم قياسي"، كما أنه يسير بخطى ثابتة في النسخة الحالية لانتزاع اللقب القاري الثامن، في ظل وجود المنتخب المغربي المرشح الأول للفوز بالكأس، على أرضه ووسط جماهيره.

لم يتقبل فايي خسارته مجدداً أمام منتخب مصر في ربع نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب، بعدما تجرع الهزيمة أمامهم كلاعب، ليخرج ويتهم فريق المدرب حسام حسن بأنه "لا يجيد سوى البكاء والتمثيل".

وأقصى منتخب مصر منافسه كوت ديفوار بفوزه يوم السبت 3-2 في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا على ملعب أدرار بأغادير ليضرب موعداً مع السنغال في نصف النهائي.

وسبق لفايي أن خسر أمام مصر مرتين في كأس أمم أفريقيا 2006 في دور المجموعات والمباراة النهائية، قبل أن يقضي لاعبو "الفراعنة" على آماله في الإبقاء على الكأس الأفريقية هذا العام بكوت ديفوار كونه حامل لقب النسخة السابقة.

وكان حسام حسن مدرب منتخب مصر الحالي ضمن كتيبة المدرب حسن شحاتة التي توجت باللقب على أرضها عام 2006 على حساب كوت ديفوار التي ضمت أفضل جيل في تاريخها بوجود ديدييه دروغبا وديدييه زوكورا وأرونا كونيه وفاي.

وقال مدرب كوت ديفوار في تصريحات عقب المباراة إن الإحباط طبيعي بعد الخسارة، مؤكداً أنه يعرف منتخب مصر جيداً منذ سنوات طويلة، مستعيداً ذكرياته أمامه في نهائي 2006. وأضاف فايي: مصر لطالما كانت كذلك، لطالما اقتصر الأمر على البكاء والشكوى والتمثيل. مع ذلك، يملكون الخبرة، ويجيدون ذلك، وهذا يُحسب لهم، أما إذا انساق الحكام مع أسلوب لعبهم، فهذا أمر خارج عن سيطرتنا.

وتابع فايي: ما يُثير الإحباط هو أننا كنا نعرف تماماً هذا السيناريو، كنا نعلم أنهم لن يلعبوا بأسلوبهم المعتاد، بل سيتراجعون للدفاع، ويعتمدون على الهجمات المرتدة، ويتظاهرون بالسقوط، كنا نعلم ذلك، ما يُزعجني حقاً هو استقبال أهداف غبية كهذه، أهداف ناتجة عن قلة التركيز، أخطاء لا نرتكبها عادةً.

ورفض فايي بعد صفارة نهاية مباراة كوت ديفوار أمام مصر، مصافحة ياسر إبراهيم مدافع مصر، إذ رفض مد يده قبل أن يترك اللاعب ويرحل حيث بدا غاضباً بشدة من الخسارة.