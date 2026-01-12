كان تيموثي شالاميه من بين أبرز الفائزين في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب لهذا العام، الذي جمع نخبة من نجوم هوليوود.

وواصل شالاميه، البالغ من العمر 30 عاماً، مسيرته نحو التميز وحصد جائزة الأوسكار، متفوقاً على نجوم بارزين مثل ليوناردو دي كابريو وجورج كلوني، ليفوز بجائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دوره في فيلم "مارتي سوبريم"، الذي تدور أحداثه حول رياضة تنس الطاولة.

وعلى الرغم من عدم فوز دي كابريو بالجائزة، فإن فيلمه "معركة تلو الأخرى" حصد العدد الأكبر من الجوائز، بإجمالي أربع جوائز، من بينها جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي وجائزة أفضل مخرج.

كما فازت الممثلة الأيرلندية جيسي باكلي بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم "هامنت"، الذي حقق بدوره فوزاً مفاجئاً بجائزة أفضل فيلم درامي.

أما فيلم الإثارة "سينرز"، الذي كان المرشح الأبرز، فاكتفى بجائزة أفضل فيلم من حيث الإيرادات، إلى جانب جائزة أفضل موسيقى تصويرية.

وتُعد جوائز غولدن غلوب محطة أساسية في سباق التأهل إلى جوائز الأوسكار، وشملت قائمة الفائزين الآخرين في فئات التمثيل تايانا تايلور، روز بيرن، فاغنر مورا، وستيلان سكارسغارد.

وعلى خلاف جوائز الأوسكار، تُكرّم جوائز غولدن غلوب أيضاً المسلسلات التلفزيونية، وقد شهد الحفل فوز الممثلين البريطانيين ستيفن غراهام، أوين كوبر، وإيرين دوهرتي عن أدوارهم في مسلسل "أدوليسنس" الدرامي من إنتاج نتفليكس.

فوز شالاميه "الجميل"

Getty Images لم تظهر كايلي جينر على السجادة الحمراء إلى جانب شالاميه، لكنها جلست بجانبه خلال الحفل

ومع توجه الأنظار نحو سباق جوائز الأوسكار، منح فوز تيموثي شالاميه دفعة قوية له في مواجهة منافسيه. وقال عند تسلمه الجائزة: "أنا الآن في فئة تضم العديد من العظماء".

وكان هذا الترشيح الخامس لشالاميه لجوائز غولدن غلوب، لكنه الفوز الأول في مسيرته. وأضاف: "غرس والدي في روح الامتنان منذ صغري، وأن أكون دائماً ممتناً لما أملك".

وتابع قائلاً: "سمح لي ذلك بأن أغادر هذا الحفل في السنوات الماضية خالي الوفاض، مرفوع الرأس، ممتناً لمجرد وجودي هنا. لكنني سأكون كاذباً لو أنكرت أن تلك اللحظات جعلت هذه اللحظة أكثر حلاوة".

وأضاف، وهو ينظر إلى شريكته كايلي جينر: "إلى والدي، وإلى شريكتي، أحبكم كثيراً".

جيسي باكلي تقول إن الفوز "شرف حقيقي"

Getty Images فازت جيسي باكلي، التي لعبت دور البطولة في فيلم "هامنت"، بجائزة أفضل ممثلة

فازت جيسي باكلي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "هامنت"، المقتبس عن رواية ماغي أوفاريل الأكثر مبيعاً، التي تتناول وفاة هامنت، ابن ويليام شكسبير.

وقالت في خطاب قبولها الجائزة: "هذا شعور استثنائي، وموقف غير مألوف". وأضافت: "كان العمل على هذا الفيلم تجربة فريدة من نوعها، كنا نروي قصة ربما أشهر شخصية بريطانية على الإطلاق، بقيادة مخرجة صينية، وبمشاركة عدد كبير من الإيرلنديين ضمن طاقم العمل، وطاقم بولندي في معظمه، إلى جانب عائلتنا البريطانية". واختتمت قائلة: "إنه لشرف عظيم، وأنا سعيدة بانتمائي إلى هذه الصناعة".

وبعد ذلك بوقت قصير، بدت الدهشة واضحة على وجه المخرجة كلوي تشاو عند إعلان فوز فيلم "هامنت" بجائزة أفضل فيلم درامي. وقال المنتج ستيفن سبيلبرغ، أثناء تسلّمه الجائزة، إنه "أحب رواية" أوفاريل، لكنه شعر أن تشاو هي "المخرجة الوحيدة في العالم القادرة على سرد هذه القصة".

ومن جهتها، قالت تشاو: "صنعنا هذا الفيلم مع قرية هامنت. فقد بعضهم أحباءه أثناء التصوير، ولا يزال بعضهم يعاني، وأردت فقط أن أقول إننا نفكّر فيكم، ونحن هنا بسببكم، ونحبكم".

رسالة تايانا تايلور المؤثرة

Getty Images حصلت تايانا تايلور على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "معركة تلو الأخرى"

عززت المغنية والممثلة تايانا تايلور مكانتها في هوليوود بفوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "معركة تلو الأخرى". وكانت تايلور قد بدأت مسيرتها الفنية في سن الخامسة عشرة، حين صممت رقصة لأحد مقاطع الفيديو المصورة للمغنية بيونسيه.

وبعد أن وجهت، ودموع الفرح في عينيها، الشكر إلى عدد من الأشخاص، استغلت خطاب قبولها للجائزة لتوجيه رسالة إلى "أخواتي ذوات البشرة السمراء، والفتيات الصغيرات ذوات البشرة السمراء اللواتي يشاهدننا الليلة".

وقالت: "لا يحتاج نورنا إلى إذن ليشع. مكاننا حق لنا في كل مساحة ندخلها. أصواتنا مهمة، وأحلامنا تستحق أن تسمع".

Getty Images فاز الممثل السويدي ستيلان سكارسغارد بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "القيمة العاطفية"

فاز الممثل السويدي ستيلان سكارسغارد، البالغ من العمر 74 عاماً، بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "القيمة العاطفية"، وقال مازحاً إنه لم يحضر خطاباً "لأنني ظننت أنني كبير في السن". ثم وجه دعوة حارة لمشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة، قائلاً وسط تصفيق الجمهور: "يجب مشاهدة الأفلام السينمائية في دور السينما".

كما فازت الممثلة الأسترالية روز بيرن بجائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دورها في فيلم "لو كان لي ساقان لركلتك"، وخصت عائلتها بتحية خاصة. وقالت ضاحكة: "أخي هو الشاب الذي يرافقني الليلة، شكراً لك يا جورج". وأضافت: "شكراً لأمي وأبي اللذين اشتركا في خدمة باراماونت+ ليتمكنا من متابعة حفل جوائز غولدن غلوب من سيدني".

وختمت قائلة: "وأود أن أشكر زوجي بوبي كانافال. لم يتمكن من الحضور لأننا نخطط لاقتناء سحلية ملتحية، وقد ذهب إلى معرض للزواحف في نيوجيرسي من أجل ذلك. شكراً لك يا حبيبي".

Getty Images حصلت روز بيرن على جائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دورها في فيلم "لو كان لديّ ساقان لركلتك".

وفاز فيلم "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" بجائزتي أفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل أغنية.

كما حصد الفيلم السياسي البرازيلي "العميل السري" جائزة أفضل فيلم دولي، فيما نال بطله واغنر مورا جائزة أفضل ممثل في فئة الفيلم الدرامي. وقال مورا في كلمته: "يتناول هذا الفيلم الصدمات المتوارثة عبر الأجيال، وأعتقد أنه إذا كان من الممكن أن تنتقل الصدمات، فإن القيم أيضاً يمكن أن تنتقل. لذلك أهدي هذه الجائزة لكل من يتمسكون بقيمهم في اللحظات الصعبة".

وفاز بول توماس أندرسون بجائزتي أفضل مخرج سينمائي وأفضل سيناريو عن فيلم "معركة تلو الأخرى". وقال أندرسون: "أنتم كرماء للغاية بهذا التقدير الكبير لي ولهذا الفيلم"، مضيفاً: "أحب ما أفعله".

نجم أدوليسانس "لا يزال يتعلم"

Getty Images واصل المراهق البريطاني أوين كوبر موسماً حافلاً بالإشادة والجوائز عن أدائه في مسلسل "أدوليسانس" (المراهقة)

واصل المراهق البريطاني أوين كوبر موسماً حافلاً بالإشادة والجوائز عن أدائه في مسلسل "أدوليسانس" (المراهقة)، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد في فئة المسلسلات التلفزيونية.

وأظهر الشاب، البالغ من العمر 16 عاماً والمنحدر من مدينة وارينغتون، قدراً كبيراً من التواضع، إذ قال أمام نخبة من نجوم الصناعة: "ما زلت في بداية الطريق، وأتعلّم كل يوم، وأتعلّم من الأشخاص الجالسين أمامي ومنكم جميعاً".

وبدا كوبر غير مصدّق لسرعة صعوده، مضيفاً: "هذا جنون، ما الذي يحدث؟"، قبل أن يختتم كلمته بشعار ناديه المفضل ليفربول: "لن تسير وحدك أبداً".

Getty Images فاز سيث روغن بجائزة أفضل ممثل كوميدي تلفزيوني عن دوره الرئيسي في المسلسل الساخر "ذا ستوديو".

فاز سيث روغن أيضاً بجائزة في فئة التلفزيون، معبراً عن شعور غريب انتابه بعد تصوير إحدى حلقات مسلسله الكوميدي "ذا ستوديو" على منصة "آبل تي في"، داخل أجواء حفل جوائز غولدن غلوب.

وقال روغن عند تسلمه جائزة أفضل ممثل كوميدي تلفزيوني: "هذا غريب جداً، لقد كنا نتظاهر فقط بالأمر، والآن أصبح حقيقة". وأضاف: "كنت أعتقد أن الطريقة الوحيدة للحصول على جائزة هي أن أبتكر مسلسلاً كاملاً لأمنح نفسي جائزة وهمية".

ومن بين الفائزين الآخرين في فئات التلفزيون: جين سمارت عن مسلسل "هاكس"، ونواه وايل عن مسلسل "ذا بيت"، وميشيل ويليامز عن مسلسل "داينغ فور سيكس".

كما ذهبت أول جائزة في تاريخ الحفل لفئة أفضل بودكاست إلى إيمي بولر، المقدّمة السابقة لحفل جوائز غولدن غلوب، عن برنامجها "غود هانغ وذ إيمي بولر".