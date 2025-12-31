إيلاف من الرياض: أعلن برنامج "الرياض آرت" عن قائمة الفنانين المشاركين في النسخة السابعة من ملتقى طويق للنحت، الذي يُقام خلال الفترة من 10 كانون الثاني (يناير) إلى 22 شباط (فبراير) 2026، بمشاركة 25 فنانًا من 18 دولة، بينهم فنانون سعوديون.

يحمل الملتقى هذا العام شعار "ملامح ما سيكون"، ويدعو من خلاله الفنانين إلى التأمل في الدور الذي يمكن للنحت أن يؤديه في التعبير عن الأبعاد المادية والثقافية والمفاهيمية التي تُسهم في تشكيل مستقبل المدن والمجتمعات.

قالت سارة الرويتع، مديرة ملتقى طويق للنحت، إن عدد المتقدمين للمشاركة في هذه النسخة تجاوز 590 متقدمًا، ما يعكس اتساع التنوع الثقافي، مضيفة أن لجنة التحكيم، التي تضم خبراء ومتخصصين، اختارت 25 فنانًا وفق معايير تركز على جودة الطرح الفني ومدى انسجامه مع الشعار، إضافة إلى قدرة الأعمال على الإسهام في إثراء المشهد الفني في مدينة الرياض.

أشارت الرويتع إلى أن كل فنان سيقدّم منظورًا فنيًا مميزًا يعكس تفاعلًا مع شعار الملتقى، ويبرز تنوعًا في ممارسات النحت المعاصر.

تشهد نسخة 2026 إدخال فئتين جديدتين في مجال النحت، الأولى باستخدام الجرانيت مع إمكانية دمج الفولاذ المقاوم للصدأ، والثانية باستخدام المعادن المعاد تدويرها. ومن المقرر أن يعمل 20 فنانًا على الجرانيت، بينما ينجز خمسة فنانون أعمالهم باستخدام المعادن المعاد تدويرها، في خطوة تعكس التزام الملتقى بمفاهيم الاستدامة ضمن الفن العام.

تمتد أعمال النحت لمدة أربعة أسابيع، حيث يُبدع الفنانون منحوتات كبيرة الحجم، ستنضم لاحقًا إلى المجموعة الدائمة للأعمال الفنية في مدينة الرياض.

تتضمن النسخة السابعة من الملتقى فعاليات متنوعة تشمل النحت الحي، وبرنامجًا للشراكة المجتمعية يُمكّن الزوّار من متابعة مراحل تشكيل المنحوتات، والمشاركة في الجلسات الحوارية وورش العمل المصاحبة، على أن يُختتم الملتقى بمعرض فني يضم الأعمال المنجزة خلال هذه الدورة.