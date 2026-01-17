إيلاف من القاهرة: أعلن الفنان المصري محمد رمضان، استبعاده من الغناء في حفل نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب والذي يقام غداً (الأحد)، موضحًا أن الجهات المنظمة بالمملكة المغربية لم يقدموا له اعتذارًا بالرغم من تسجيله للأغنية، واستعداده بصورة تامة للمشاركة في الحفل الختامي.

وقال محمد رمضان، في فيديو عبر حسابه بموقع إنستغرام: "سعيد جدًا بمشاركتي في الألبوم الرسمي لبطولة أمم إفريقيا وذهبت إلى مراكش وصورت وقالولي بعد كده أنه سوف يتم تأجيل غنائك من الافتتاح للختام، لأن حصل حملة وقالوا إزاي مصري بيغني افتتاح في المغرب، وأنا إفريقي ودي بطولة قارية، ومع ذلك قلت مفيش مشكلة وقبل الختام بيوم قالوا إن في شيء غريب حصل.

وأضاف محمد رمضان: "أنا أرسلت رسالة للشخص المسؤول في المغرب وأرسل لي فيديو لـعمرو أديب بيتكلم عن مشكلة حسام حسن، أنا إيه علاقتي بكل ده وإيه علاقة الفن بكل ما حدث؟، ده تصرف فردي زعلني وتصرف فردي مسيء، أنا فضيت نفسي ولم يكلف أحداً نفسه بالاعتذار لي عن عدم مشاركتي في الحفل الختامي".

واختتم محمد رمضان:" كل ما حدث لا يقلل أبدًا من حبي واحترامي للمغرب، أوعوا تاخدوا تصرف فردي وتحملوا بلد كبيرة عليه، حاجة زعلتني ولكن أنا أحترم وأحب وأقدر المغرب وشعب المغرب".