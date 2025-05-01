  • العدد 8868 الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • آخر تحديث 11:06:25 GMT
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إيلاف
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كلام في الفن

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"وينزداي آدامز" سيعود بموسمٍ ثالث مليء بالغموض على نتفليكس

شيماء صافي
elaphالفنان محمد فراج

محمد فراج: "كتالوج" يعكس نظرة المجتمع الشرقي للأب

أحمد العياد
elaphهيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية تشارك في مهرجان أفينيون في فرنسا

هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية تشارك في مهرجان أفينيون في فرنسا

حيان الهاجري
elaphبحضور كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد و أحمد غزي العرض الخاص لأحدث مسلسلات يانغو بلاي

"مملكة الحرير" ينطلق على منصة رقمية ضمن سلسلة درامية من 10 حلقات

فريق التحرير- إيلاف
elaphخالد صقر في دور غير تقليدي يجمع بين الطرافة والعمق الإنساني، من خلال شخصية

"هزاع" يُحدث نقلة نوعية في الدراما الخليجية

ميساء غنيم
elaphبدء تصوير مسلسل

"ورد وشوكولاتة" ينطلق تصويره على منصة يانغو بلاي بالتعاون مع العدل جروب

شيماء صافي
elaphجانب من حفل افتتاح مهرجان

انطلاق مهرجان "كناوة وموسيقى العالم" في الصويرة المغربية وسط اقبال جمهور حاشد

عبد الكبير الميناوي
elaphعودة التعاون بين مني زكي وكاملة ابو ذكري بتوقيع شاهيناز العقاد

"رزق الهبل".. منى زكي وكاملة أبوذكري في تعاون سينمائي جديد

شيماء صافي
elaphنجم سعودي صاعد يسطع في دراما

"جد جديد".. أول أعمال الفنانة أضواء بدر التلفزيونية

شيماء صافي
elaph

"يانغو بلاي" يكشف عن الإعلان التشويقي لــ "مملكة الحرير"

شيماء صافي
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