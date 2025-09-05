إيلاف من الرياض: بالتزامن مع إطلاق مسلسل "وينزداي آدامز" الموسم الثاني - الجزء الثاني، نظّمت نتفليكس في الرياض فعالية حصرية مساء 3 سبتمبر أحيت من خلالها عالم أكاديمية «نيفرمور» بتجربة مميزة. وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا لأكثر من 171 من ممثلي وسائل الإعلام وصنّاع المحتوى والنجوم والشركاء، حيث استمتع الحضور بتجربة استثنائية مستلهمة من روح المسلسل وأجوائه القوطية.





بدأت الأمسية بعرضٍ حصري للحلقة الأولى من الجزء الثاني، قبل أن ينتقل الضيوف عبر بوابة «نيفرمور» في B6 بحي جاكس، حيث خاضوا تجربة مليئة بالمفاجآت والأنشطة التفاعلية. وتخلل الفعالية فقرة مميزة "سايلنت ديسكو" مستوحاة من شخصيات المسلسل وينزداي وإيند. واختُتمت الليلة بحفلة في مجمّع بيست هاوس؛ لتظلّ روح "وينزداي آدامز" حاضرة حتى اللحظات الأخيرة.



وابتداءً من 4 حتى 6 سبتمبر، ستفتح تجربة "نيفرمور" أبوابها للجمهور في B6 بحي جاكس من الساعة 5 مساءً حتى منتصف الليل ليستمتع عشاق المسلسل بالغوص في عالمه المشوق عبر محطّات تفاعلية وأماكن مخصصة لالتقاط الصور ومُصمَّمة بعناية لتنقل روح الموسم الجديد بلمساته الغامضة.

نبذة عن العمل: تعود وينزداي آدامز (جينا أورتيجا) من جديد لتجوب بخطواتها الغامضة ممرات أكاديمية "نيفرمور" ذات الطابع القوطي المهيب؛ لكن هذه المرة، كل شيء مختلف، وجوه جديدة، وأسرار مظلمة، وخطر أكبر يلوح في الأفق. في موسم تتشابك فيه العلاقات وتتقاطع فيه المصالح، تواجه وينزداي تحديات غير مسبوقة، بين أفراد عائلتها، وأصدقائها، وحتى أعدائها القدامى، لتخوض غمار عامٍ آخر من الفوضى الحالكة والكوميديا السوداء، ومن جديد تغرق وينزداي في عالم سري خارقٍ للطبيعة يحبس الأنفاس بغموضه. يأتي الموسم الثاني من تأليف ألفريد جوغ ومايلز ميلر، ويستمر تيم بيرتون في دوره كمخرج ومنتج تنفيذي



المؤلفون / المنتجون التنفيذيون / الكتّاب: ألفريد جوغ، ومايلز ميلر

المخرج/المنتج التنفيذي: تيم بيرتون

المنتجون التنفيذيون: ستيف ستارك، وأندرو ميتمان، وميريديث أفريل، وكارين ريتشاردز، وجيل بيرمان، وجوناثان جليكمان، وتومي هاربر، وكايلا ألبرت، وكيفن ميسيروتشي

المخرجون: تيم بيرتون (201، 204، 207، 208)، وباكو كابيزاس (202، 203)، وأنجيلا روبنسون (205، 206)



أبطال المسلسل: جينا أورتيجا، وإيما مايرز، وستيف بوسيمي، وكاثرين زيتا جونز، ولويس جوزمان، وإسحاق أوردونيكس، وجوي صنداي، وبيلي بايبر، ولوياندا أوناتي لويس نياوو، وموسى مصطفى، وجورجي فارمر، وفيكتور دوروبانتو، وإيفي تمبلتون، وأوين بينتر، ونواه تايلور، وهانتر دوهان

ضيوف الشرف: جيمي ماكشين، وجوانا لوملي، وجوناس سواتامو، وفريد أرميسن، وكريستوفر لويد، وثانديوي نيوتن، وهيذر ماتارازو، وفرانسيس أوكونور

ضيوف الشرف الإضافيين (الجزء الثاني): فرانسيس أونور، ليدي غاغا

الاستوديو: إم جي إم