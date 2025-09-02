إيلاف من نيويورك: اشترى النجم الأميركي براد بيت بيتاً على الطراز الإسباني في لوس أنجلوس مقابل حوالي 12 مليون دولار، واختار عقارًا مصممًا لتوفير الخصوصية وراحة البال، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة أن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار اشترى المنزل من ديف كيونينج، عازف الجيتار في فرقة الروك "ذا كيلرز"، وزوجته مصممة الديكور الداخلي إيميلي كيونينج .

تم عرض المنزل للبيع في يونيو (حزيران) مقابل ما يقارب 14 مليون دولار. واشتروه عام 2021 مقابل حوالي 9.6 مليون دولار.

وجاء قرار بيت بشراء العقار بعد وقت قصير من تعرض منزله المجاور الذي يعود تاريخ بنائه إلى منتصف القرن الماضي للسرقة، على الرغم من أن الأمن كان بالفعل مصدر قلق كبير قبل السرقة.

قال مصدر لصحيفة "نيويورك بوست": "أراد مكانًا يوفر نظام أمان وراحة البال وخصوصية، وقد لفت هذا المكان انتباهه". "قبل وقت طويل من سرقة منزله، كان الأمن دائمًا أولوية".

يقع المنزل الذي تبلغ مساحته حوالي 8385 قدمًا مربعًا خلف بوابات ذات حماية متعددة الطبقات في منطقة Outpost Estates في هوليوود هيلز، حيث كان من بين السكان السابقين أورلاندو بلوم وبن أفليك.

المنزل مُجهّز مسبقًا بأنظمة إنذار، ومُحاط بمناظر طبيعية خلابة. يوجد خلف المدخل الآمن ساحة انتظار سيارات مُجهزة.

تم بناء هذا المنزل في الأصل حوالي عام 1989، وهو يمزج بين اللمسات المعمارية - الممرات المقوسة والأسقف ذات العوارض الخشبية والزجاج الممتد من الأرض إلى السقف - مع عناصر تصميم مخصصة مثل السقف المصنوع من الصفيح مع زخارف عباد الشمس ومساحة مكتب مضاءة بالزهور.

يشمل المنزل 6 غرف نوم، وثمانية حمامات، وردهة ذات ارتفاع مزدوج وغرفة مسرح، وتتميز المساحات الخارجية بوجود حمام سباحة وحدائق نباتية وصالة، وإطلالات على المدينة والمحيط.

في عام 2022، دفع برد بيت 40 مليون دولار لشراء منزل على القمة في مرتفعات كارمل، وفي العام الماضي باع مجمعًا سكنيًا في لوس فيليز مقابل 33 مليون دولار. في غضون ذلك، كان منزل لوس فيليز، الذي بلغت قيمته 5 ملايين دولار، والذي تعرض للسرقة في 26 يونيو (حزيران)، قد تم توقيع عقد بيعه قبل وقوع الحادث.

وهو أيضًا مالك مشارك لشركة Château Miraval، وهي شركة مصنعة للنبيذ في فرنسا كانت موضوع دعوى قضائية مستمرة مع زوجته السابقة أنجلينا جولي.