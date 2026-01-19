إيلاف من الرباط: أعرب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إدانته للسلوك غير المقبول لبعض اللاعبين والمسؤولين خلال المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025) التي جمعت مساء الأحد بالرباط المنتخبين المغربي والسنغالي.





دياز خلال المبارات النهائية

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في بيان صحفي نشره على موقعه الرسمي، إنه "يدين بشدة كل سلوك غير ملائم خلال اللقاءات ولاسيما تلك التي تستهدف الفريق التحكيمي ومنظمي اللقاء". وأضاف (الكاف) أنه يفحص جميع الصور وسيعرض الموضوع على الهيئات المختصة من أجل اتخاد الإجراءات المناسبة في حق الأشخاص الذين تتبث إدانتهم.

من جهته ، قال مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، مساءالأحد بالرباط،إن الهزيمة في نهائي كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025) أمام المنتخب السنغالي بهدف دون رد، بعد الاحتكام إلى الأشواط الإضافية، كانت صعبة، معتبرا أن كرة القدم لا تخلو أحيانا من نتائج قاسية. وقال الناخب الوطني، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة النهائية "كان الأمر قاسيا، وكرة القدم قد تأتي بنتائج صعبة. في النهائي كان علينا استغلال جميع الفرص والتسجيل، غير أن المباراة أخذت منحى غير متوقع. كنا قريبين من الظفر باللقب".



المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي

وأضاف "كانت مباراة متكافئة، وكان المنتخب الوطني متمركزا بشكل جيد فوق أرضية الملعب، لكن سيناريو اللقاء تغير خلال الأشواط الإضافية. قدم اللاعبون كل ما في جعبتهم، وعلينا تقبل الهزيمة". وأوضح وليد الركراكي أنه بعد إهدار ضربة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء "انقلبت مجريات المباراة ضد المنتخب المغربي"، مشيرا إلى أن الفريق الوطني كان هذه المرة أقرب من أي وقت مضى من تحقيق اللقب الإفريقي. وسجل أن المجموعة ستعود أقوى، مهنئا المنتخب السنغالي بالتتويج باللقب. وأضاف"أضعنا فرصة قد لا تتكرر بالنسبة للبعض، وربما بالنسبة لي شخصيا. لدينا جيل شاب سيتعلم من هذا الدرس". وقال "خسرنا حمزة إيكمان وأنهينا المباراة بعشرة لاعبين. ربما يعاني من إصابة على مستوى الأربطة، وقد يبتعد عن الميادين لأشهر، ونتمنى أن تثبت الفحوصات الطبية عكس ذلك". وعلى صعيد آخر، اعتبر الركراكي أن "الصورة التي قدمت اليوم خلال هذا النهائي لا تشرف كرة القدم الإفريقية"، مشيرا إلى أن توقف المباراة لعدة دقائق أفقدت براهيم دياز تركيزه، علما أنه يعد من أبرز مسددي ضربات الجزاء داخل المنتخب الوطني.



ياسين بونو حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي

في غضون ذلك ، توج مهاجم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، براهيم دياز، بجائزة أفضل هداف في نهائيات كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025)، التي أحرز المنتخب السنغالي لقبها، مساء الأحد بالرباط،

وسلم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، الجائزة إلى لاعب ريال مدريد، الذي بصم على مشاركة لافتة خلال هذه النسخة من البطولة بتسجيله خمسة أهداف.

بدوره، توج ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، بعدما استقبل مرماه هدفين فقط خلال مجريات المنافسة، من بينهما هدف في المباراة النهائية. وسلم الجائزة لبونو، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع.

ونال المنتخب الوطني المغربي جائزة اللعب النظيف في الدورة الخامسة والثلاثين لكأس إفريقيا للأمم.

كما، توج المهاجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في هذه النسخة.

من جهة أخرى، سلم رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، علم "كاف" إلى البلدان التي ستتولى التنظيم المشترك للنسخة المقبلة من كأس إفريقيا للأمم سنة 2027، وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا.