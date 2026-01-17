إيلاف من الدار البيضاء: خسر المنتخب المصري لكرة القدم المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً في المغرب، بعد هزيمته بركلات الترجيح أمام نظيره النيجيري، كما خسر منتخب مصر قبل ذلك فرصة التأهل للمباراة النهائية التي تقام غداً الأحد بين المغرب والسنغال.

فضلاً عن خسارة "منتخب حسام حسن" تعاطف الجمهور المغربي الذي تحول بالكامل لمساندة نيجيريا أمام مصر اليوم الأحد، لأسباب تتعلق بتصريحات هجومية من حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري وشقيقه ابراهيم حسن على الكرة المغربية.

ويضاف إلى قائمة الخسائر المصرية تجدد حالة الشك في مقدرة حسام حسن على قيادة المنتخب المصري في مونديال 2026، الذي يقام الصيف المقبل، كما أن صلاح خسر فرصة الحصول على لقب أمم افريقيا في المغرب وهو اللقب الذي لم يتمكن من الحصول عليه أبداً، مما يجعل أسطورته الكروية منقوصة في عيون الملايين من جماهير الكرة المصرية والعربية.

فقد حقق منتخب نيجيريا المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا السبت، بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الترجيح 4 - 2 بعد التعادل في زمن المباراة الأصلي، وأضاع نجما الفراعنة محمد صلاح وعمر مرموش ركلتيهما، واللافت في الأمر أنهما من العناصر المحترفة البارزة أوروبياً، ليفتحا الطريق لنسور نيجيريا للتويج ببرونزية كأس الأمم الأفريقية.

وحسم التعادل صفر - صفر الوقت الأصلي من المباراة بعد محاولات من الجانبين، مع أفضلية نسبية لنيجيريا، التي سجلت هدفين لكن ألغيا، الأول بداعي وجود مخالفة، والثاني للتسلل.

وعزز منتخب نيجيريا سجله القياسي في عدد مرات حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية ليصل إلى المرة التاسعة.

وكان منتخب مصر قد خسر من السنغال في الدور نصف النهائي صفر - 1، بينما خسر المنتخب النيجيري 3 - 4 عقب التعادل صفر - صفر.

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره السنغالي مساء الأحد لحسم لقب البطولة.