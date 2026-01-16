إيلاف من طنجة: هناك قاعدة في المغرب لا يمكنك أن تحيد عنها سواء كنت سائحاً أو ضيفاً أو زائراً بهدف العمل أو المشاركة في فعالية رياضية مثل أمم افريقيا التي تقام حالياً في المغرب، وهذه القاعدة تقول إن المغرب يملك التقاليد العريقة التي تتعلق بالكرم وحسن استقبال الضيف والسائح، ويتمتع المغرب بالبنية التحتية السياحية التي تراعي المقاييس العالمية.

إلا أن مدير المنتخب المصري ابراهيم حسن وهو توأم المدير الفني حسام حسن انتقد فندق بارسيلو الذي كان يقيم فيه المنتخب المصري في طنجة، وأكد إبراهيم حسن أن المنتخب لم يُقم في فندق، وإنما في "بنسيون"، وإن لاعبي المنتخب لم يستطيعوا النوم بسبب انتشار "الناموس"، وذلك ضمن ترتيبات الإقامة قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأثارت هذه التصريحات إلى إثارة الجدل، وجاء الرد من عدد من الناشطين المغاربة والمصريين المقيمين في طنجة، الذين نشروا صوراً وفيديوهات للفندق الذي أقام فيه المنتخب المصري، وهو فندق 5 نجوم بميزات عالية.

البحث عن مبررات للهزيمة لا أكثر ولا أقل

وكتب ناشط مغربي عبر حسابة بمنصة إكس X :"الفندق الذي وصفه مدير منتخب مصر بأنه "بنسيون" وليس فندقًا، و "الناموس فيه حرم اللاعبين من النوم"، هو فندق فاخر يقع في وسط مدينة طنجة، في موقع ممتاز على الواجهة البحرية بالقرب من المارينا".

وتابع :"الفندق اختارته البعثة المصرية بنفسها بعد أن قدمت لها السلطات المغربية مجموعة من الخيارات، واختارته تحديدًا لقربه من المطار (15 دقيقة فقط)، وكذلك لقربه من المدينة القديمة، الأسواق، الكورنيش، وأهم أماكن الجذب السياحي في طنجة".

وأضاف :"يصنف الفندق ضمن الخمسة نجوم، ويعد من الفنادق الفاخرة في طنجة، حيث يجمع بين الرقي والراحة والتصميم العصري، ويشيد غالبية الضيوف بإطلالات الفندق على البحر الأبيض المتوسط أو المارينا من العديد من الغرف، من بينهم مدرب المنتخب المصري نفسه، الذي شكر إدارة الفندق على الخدمات الرفيعة يوم المباراة، قبل أن يتراجع لاحقًا ويهاجم الفندق بعد خسارة مصر أمام السنغال وإقصائها من كأس أفريقيا".

فخامة الفندق وخطاب شكر مصري

وأظهرت الفيديوهات فخامة الفندق المطل على البحر في منطقة رئيسية في طنجة، مما رفع من وتيرة الانتقادات لإبراهيم حسن، سواء من المغاربة أو المصريين ممن هاجموا حسام وابراهيم حسن، وسط اتهامات لهما بالبحث عن مبررات للهزيمة على حساب العلاقات بين الجماهير المغربية والمصرية، خاصة أن الاحتكاكات السوشيلاوية بين الجماهير العربية تبلغ قمتها في المنافسات والبطولات الرياضية، كما يحدث الآن بين جماهير المغرب والجزائر ومصر في أمم افريقيا.

اعتذار مصري بطريقة "ذكية"

من جهته، أرسل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة شكر وتقدير إلى دولة المغرب وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على حسن استضافة منتخب مصر في أمم أفريقيا، بالإضافة إلى الإشادة بتنظيم المغرب للبطولة. وجاء شكر اتحاد الكرة المصري لنظيره المغربي، بعد ساعات من هجوم إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الجانب المغربي.

وجاء في نص بيان اتحاد الكرة المصري: "إن ما قدمته المغرب من مستوى رفيع في التنظيم والبنية التحتية والخدمات اللوجستية لا يمثل فقط إنجازا وطنيا مغربيا بل هو مصدر فخر واعتزاز للوطن العربي بأسره ونموذج يحتذى به في الارتقاء بكرة القدم الأفريقية إلى آفاق أكثر احترافية وتميزا".