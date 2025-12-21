إيلاف من القاهرة: قبل ساعات من انطلاقة كأس أمم أفريقيا بمواجهة المغرب البلد المستضيف وجزر القمر اليوم الأحد، نقدم لكم قائمة التوب 10 لأغلى وأعلى نجوم البطولة من حيث القيمة السوقية، والمفاجأة أن النجم المصري محمد صلاح لا وجود له في القائمة، مما يدل على أن إفريقيا تبتسم في المرحلة الحالية لجيل جديد.

واللافت كذلك في الأمر أن النجم المغربي المتوهج أشرف حكيمي يسير بخطى ثابته لإنهاء عصر سيطرة النجم المصري محمد صلاح على عرش القارة السمراء، فقد انتزع حكيمي لقب أفضل لاعب افريقي مؤخراً، كما أنه يتفوق على صلاح في الوقت الراهن بحوالي 50 مليون يورو في القمية السوقية لنجوم الكرة العالمية والافريقية.

وتضم القائمة نجوماً فوق العادة من أهم بطولات الدوري في العالم وخاصة من أندية القارة الأوروبية، لكن تُرى مَنْ هم النجوم الأغلى والأعلى قيمة سوقية في البطولة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي؟ سؤال طرح تقرير لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.. وإليكم اجابته.

ونرصد قائمة أغلى 10 لاعبين في كأس الأمم الأفريقية، حيث إن القيم السوقية تقدم صورة واضحة لمدى تطور القيمة الفردية للاعبين الأفارقة خلال السنوات الأخيرة، حيث يتصدر النجم المغربي أشرف حكيمي المشهد بقيمة 80 مليون يورو، ليواصل حضوره بين أبرز الظهيرين على مستوى العالم، وذلك برغم ما تردد عن احتمالية غيابه عن البطولة، ولكنه تمسّك بالأمل، وعاد لجاهزيته الفنية في وقت قياسي، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت منذ فترة.

وكان حكيمي تعرّض لإصابة خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، عقب تدخّل قوي من لويس دياز، ما أثار شكوكاً حول قدرته على اللحاق بكأس أفريقيا، إلا أنه سابق الزمن ونجح في التعافي، ليصبح جاهزاً على الأرجح قبل المباراة الافتتاحية للبطولة، التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره جزر القمر.

ويأتي خلفه الثنائي برايان مبويمو والكاميروني فيكتور أوسيمين بقيمة 75 مليون يورو، لتؤكد الأرقام أن القوة الهجومية الأفريقية باتت رقماً صعباً في سوق الانتقالات الأوروبية.

أما المفاجأة العربية، فتمثلت في وجود المصري عمر مرموش ضمن الأربعة الأوائل بقيمة 65 مليون يورو، ليتقدم على أسماء بارزة ويُثبت تطور اللاعب المصري في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، ولكن رغم ذلك خرج محمد صلاح من قائمة «التوب10»، بعدما تراجعت قيمته السوقية إلى 30 مليوناً فقط.

وتضم القائمة أيضاً كارلوس باليبا بقيمة 60 مليون يورو، ونيكولاس جاكسون بـ50 مليون يورو، ثم أماد ديالو وإليمان ندياي وعثمان ديوماندي بقيمة تتراوح بين 45 و50 مليون يورو، إلى جانب الثنائي لوكمان وآيت نوري وإبراهيم دياز عند حاجز الـ 40 مليوناً.

فيما لا تبرز القائمة فقط نجومية اللاعبين، بل تكشف بوضوح عن تغلغل المواهب الأفريقية في الأندية الأوروبية الكبرى، وخاصة في مراكز الهجوم والأجنحة.

توب 10 أمم افريقيا.. قيمة سوقية:

1 - أشرف حكيمي (المغرب): 80 مليون يورو

2 - برايان مبويمو (الكاميرون): 75 مليون يورو

3 - فيكتور أوسيمين (نيجيريا): 75 مليون يورو

4 - عمر مرموش (مصر): 65 مليون يورو

5 - كارلوس باليبا (الكاميرون): 60 مليون يورو

6 - نيكولاس جاكسون (السنغال): 50 مليون يورو

7 - أماد ديالو (كوت ديفوار): 50 مليون يورو

8 - إليمان ندياي (السنغال): 45 مليون يورو

9 - عثمان ديوماندي (كوت ديفوار): 45 مليون يورو

10 - أديمولا لوكمان (نيجيريا): 40 مليون يورو

10- ريان آيت نوري (الجزائر): 40 مليون يورو

10- إبراهيم دياز (المغرب): 40 مليون يورو