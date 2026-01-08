اشتعلت المنافسة على كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب، واحتدمت المنافسة بين ثمانية فرق من العيار الثقيل في دور ربع النهائي، ونظراً لأن جميعها مرشح بقوة للفوز باللقب فسوف تكون المواجهات ساخنة وسيسعى كل فريق بقوة للفوز بالبطولة الأممية.

وأسفرت مباريات دور الستة عشر عن تأهل ثمانية منتخبات كبرى إلى الدور ربع النهائي، هي: مصر، المغرب، الكاميرون، نيجيريا، مالي، ساحل العاج، الجزائر، والسنغال.

وتنطلق أولى مباريات دور الثمانية يوم الجمعة 9 يناير/ كانون الثاني، بلقاء مالي ضد السنغال، على ملعب طنجة.

وصعد فريق مالي إلى هذا الدور بعد تحقيق المفاجأة والفوز على تونس في دور الستة عشر، بركلات الترجيح، ويحلم لاعبو مالي "النسور" بتحقيق أول إنجاز قارّي في تاريخهم والفوز بالبطولة في المغرب.

ورغم تأهلهم 10 مرات سابقة إلى النهائيات، إلا أن أفضل نتيجة في تاريخهم كانت المركز الثاني، عام 1972، بعد الخسارة في النهائي أمام الكونغو، بنتيجة 3-2، ووصل نسور مالي إلى نصف النهائي أربع مرات من قبل، في بطولات 1994و 2002 و2004 و2012.

أما فريق السنغال "أسد التيرانغا" فقد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على السودان 3-1، ويأمل في تحقيق إنجاز 2021، حين فاز باللقب على حساب مصر بركلات الترجيح في البطولة التي استضافتها الكاميرون.

صراع أسود الأطلسي والغير مروضة

أما المباراة الثانية يوم الجمعة أيضاً، ستكون بين المغرب صاحب الأرض والجمهور، والكاميرون، على ملعب مولاي عبدالله.

وتأهل المغرب، الملقب بأسود الأطلسي، إلى هذا الدور على حساب تنزانيا، بنتيجة 1-0، ويأمل الجيل الحالي مواصلة الإنجازات التاريخية في كرة القدم والفوز بالبطولة الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، حيث لم يحقق هذا الإنجاز منذ عام 1976، وذلك بعد الأداء المبهر في كأس العالم بقطر 2022 والحصول على المركزالرابع، والفوز بكأس العرب 2025 في قطر أيضاً على حساب الأردن ، قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أفريقيا.

أما أسود الكاميرون فقد نجحوا في تخطي عقبة جنوب أفريقيا في دور الستة عشر بنتيجة 2-1، ووصلوا إلى دور الثمانية ليصطدموا بأسود الأطلس.

يأمل فريق الأسود غير المروضة (الأسود البرية) في الحصول على النجمة السادسة في تاريخه الأفريقي، حيث فاز بالبطولة خمس مرات من قبل، أعوام 1984 - 1988 - 2000 - 2002 – 2017، كما حصل على المركز الثاني مرتين أعوام 1986 - 2008.

المحاربون أمام النسور الخضر

وسوف تستأنف المباريات السبت 10 يناير/كانون الثاني، بلقاء الجزائر ضد نيجيريا، على ملعب مراكش.

وصل لاعبو الجزائر، محاربو الصحراء، إلى هذه المرحلة من البطولة بعد التغلب على الكونغو الديمقراطية في الدور السابق 1-0، ويأملون مواصلة المغامرة حتى النهاية واقتناص النجمة الثالثة في تاريخهم الأفريقي.

وفاز محاربو الصحراء ببطولة أمم أفريقيا مرتين من قبل، الأولى في نسخة 1990 عندما استضافت الجزائر البطولة، والثانية في نسخة 2019 في مصر.

لكن الجزائر لها تاريخ طويل في البطولة، وشاركت فيها 19 مرة من أصل 33، وكانت أول مشاركة لها في النسخة السادسة عام 1968 بإثيوبيا، وغابت عن أول 5 نسخ من المسابقة نتيجة الاستعمار الفرنسي، ثم شاركت في النسخة السادسة، وعادت للغياب مُجددًا عن كل النسخ الـ5 اللاحقة (1970 - 1972 - 1974 - 1976 - 1978) لفشلها في التأهل عبر التصفيات.

أما نيجيريا، النسور الخضر، فقد تفوقوا في دور الستة عشر على موزمبيق بأربعة أهداف نظيفة، في رسالة قوية للمنافسين برغبة النسور في التحليق بالبطولة الرابعة في تاريخهم.

ودائماً ما يكون منتخب نيجيريا مرشحاً للفوز بالبطولة، حيث وصلوا المباراة النهائية في تاريخهم ثماني مرات سابقة، وفازوا بالبطولة ثلاث مرات في الأعوام، 1980، 1994 و2013، كما حصلوا على المركز الثاني أعوام 1984 - 1988 - 1990 - 2000 - 2024.

الفراعنة ينتظرون الأفيال

EPA مصر سوف تلاقي ساحل العاج في مباراة ربع النهائي، بعد التغلب على بنين 3-1 في ثمن النهائي

وسوف تكون المباراة الأخيرة في هذا الدور يوم السبت أيضاً، بين مصر وساحل العاج، على ملعب أدرار.

يعد الفريق المصري، الملقب بالفراعنة، المرشح الدائم للفوز بالبطولة خاصة أنه أكثر الفرق الأفريقية فوزاً بها بسبعة ألقاب، وصعد إلى هذا الدور على حساب بنين، وتغلب عليها في دور الستة عشر 3-1.

فاز الفراعنة بالبطولة في أعوام: 1957، 1959، 1986، 1998، 2006،2008 وأخيراً 2010.

أما فريق ساحل العاج، الأفيال، فقد حققوا في الدور السابق فوزاً هاماً على بوركينا فاسو 3-0، ويبحثون عن اللقب الثالث في تاريخهم الأفريقي.

وفاز أفيال ساحل العاج بأمم أفريقيا مرتين، 1992 و2015، وحققوا المركز الثاني مرتين أيضاً، في 2006، بعد أن خسروا اللقب أمام مصر على ملعب القاهرة، بركلات الترجيح، والمرة الثانية عام 2012، حيث خسروا أمام زامبيا بركلات الترجيح أيضاً.

الحذاء الذهبي

شهدت بطولة أمم أفريقيا تسجيل 109 أهداف، بعد إقامة 44 مباراة حتى الآن، منها 87 هدفاً في 36 مباراة، وفي دور ثمن النهائي تم إحراز 22 هدفاً، في ثماني مباريات.

وحتى الآن تضم قامة الهدافين، الجناح المغربي الدولي إبراهيم دياز، الذي تصدر القائمة برصيد 4 أهداف، متقدماً بفارق هدف وحيد عن أقرب ملاحقيه.

ويتنافس على المركز الثاني سبعة لاعبين برصيد 3 أهداف لكل منهم، وهم: محمد صلاح (مصر)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، أماد ديالو (نيجيريا)، أيوب الكعبي (المغرب)، رياض محرز (الجزائر)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا)، ولاسين سينايوكو (مالي).

وفي ظل استمرار المنافسة القوية بين اللاعبين مع فرقهم في الدور الحالي خاصة مصر والمغرب والسنغال والكاميرون ونيجيريا، من المرجح أن يكون سباق الهدافين مفتوحاً وكل الاحتمالات واردة لصاحب الحذاء الذهبي في أمم أفريقيا الحالية.