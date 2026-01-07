إيلاف من عدن: أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء، حزمة قرارات شملت إقالة محافظ عدن وقادة عسكريين وإحالتهم للتحقيق، وتعيين خلفاء لهم ضمن ترتيبات إدارية وعسكرية واسعة.

وقضت القرارات الرئاسية التي أصدرها رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، بإعفاء أحمد لملس، وزير الدولة محافظ عدن، من منصبه، وإحالته للتحقيق، وتعيين عبد الرحمن اليافعي خلفاً له في قيادة السلطة المحلية للعاصمة المؤقتة.

وعلى الصعيد العسكري، شملت قرارات "القائد الأعلى للقوات المسلحة" إعفاء اللواء الركن طالب بارجاش، قائد المنطقة العسكرية الثانية، واللواء محسن مرصع، قائد محور الغيضة وقائد لواء الشرطة العسكرية في محافظة المهرة، من مناصبهما، وإحالتهما للتحقيق بموجب الإجراءات واللوائح النافذة.

وفي إطار إعادة هيكلة القيادة العسكرية، قرر العليمي تعيين اللواء محمد اليميني قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، والعميد سالم باسلوم رئيساً لأركان المنطقة ذاتها. كما شملت التعيينات ترقية العقيد مراد باخلة إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً للواء الشرطة العسكرية في المنطقة الثانية، مع احتفاظه بعمله السابق قائداً لفرع الشرطة العسكرية في المكلا.

وتضمنت القرارات كذلك ترقية سالم كدة إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً لمحور الغيضة، بالإضافة إلى تعيين العميد خالد القثمي قائداً للواء الثاني حرس خاص رئاسي، في خطوة تشير إلى توجه المجلس نحو ضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية والأمنية.