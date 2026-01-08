إيلاف من لندن: ظل دونالد ترامب مهووسًا بالنفط لعقود، حتى في الوقت الذي يسعى فيه معظم العالم بنشاط إلى التخلي عنه، وفي تبريره لعمليته العسكرية ضد فنزويلا، استعان الرئيس ترامب بمبدأ مونرو، مستنداً إلى أكثر من قرنين من الزمان. لكن في الحقيقة، كان هناك دافع آخر من القرن التاسع عشر وراء هذه الخطوة في المقام الأول، ألا وهو النفط.

بحسب صحيفة نيويورك تايمز ، فإن ما بدأ كمحاولة للضغط على النظام الفنزويلي للتنازل عن السلطة ووقف تدفق المخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة، بدأ يتحول إلى تصميم على الاستيلاء على نفط البلاد في خريف العام الماضي. وكان الرئيس هو القوة الدافعة وراء هذا التحول.

لكن هذا ليس مفاجئاً على الإطلاق - فقد كان ترامب مهووساً بالنفط لعقود، حتى في الوقت الذي يحاول فيه معظم العالم التخلي عنه لأسباب بيئية.

منذ ثمانينيات القرن الماضي، كان ترامب يشتكي من حماية الولايات المتحدة لليابان والسعودية وغيرهما لضمان التدفق الحر للنفط. وكتب في إعلان صحفي عام 1987 : "العالم يسخر من سياسيي أميركا بينما نحمي سفنًا لا نملكها، تحمل نفطًا لا نحتاجه، متجهة إلى حلفاء لا يقدمون لنا المساعدة".

بعد أن أيد حرب العراق منذ بدايتها، اشتكى لاحقاً من أن الولايات المتحدة لم تستفد منها بالقدر الكافي. وقال لصحيفة وول ستريت جورنال عام 2011: "سآخذ النفط، ولن أترك العراق لإيران لتأخذ النفط". وفي العام نفسه، تجاهل أيضاً المخاوف الإنسانية في ليبيا، قائلاً: "لا يهمني ليبيا إلا إذا أخذنا النفط ".

لم يكن من المستغرب أن يصبح شعار "خذوا النفط" فيما بعد شعار حملة ترامب الرئاسية الأولى، وكذلك ولايته الأولى. فقد اشتكى من أن الولايات المتحدة لم تحصل على "شيء" مقابل كل الأموال التي أنفقتها على غزو العراق، قائلاً: "كان يُقال سابقاً: ' للمنتصر الغنائم '... لطالما قلت: 'خذوا النفط'"، وذلك خلال منتدى القائد الأعلى للقوات المسلحة عام 2016.

وبصفته رئيساً، أصر أيضاً على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لهذا السبب بالذات في عام 2019. وقال: " أنا أحب النفط ، وسنحتفظ بالنفط". لكن في حين أن العراق وليبيا وحتى سوريا كانت جميعها صراعات بدأها أسلاف ترامب، فإن فنزويلا مسألة مختلفة تماماً.

ماذا بعد اعتقال رئيس فنزويلا؟

قبل أسابيع من اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أوضح ترامب ما يجب أن يحدث: في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أعلن فرض حصار نفطي على البلاد "إلى أن يعيدوا إلى الولايات المتحدة الأميركية جميع النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقوها منا سابقاً".

ثم، بعد القبض على مادورو، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستُدير البلاد من أجل الحصول على نفطها. وقال: "نحن نعمل في مجال النفط. ستدخل شركات النفط الأمريكية العملاقة... وتنفق مليارات الدولارات، وتُصلح البنية التحتية المتهالكة، وتبدأ في جني الأرباح".

وأصر ترامب قائلاً: "سنستخرج ثروة هائلة من باطن الأرض. وستذهب هذه الثروة أيضاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية على شكل تعويض عن الأضرار التي لحقت بنا من جراء تلك الدولة".

أعلن وزير الطاقة كريس رايت يوم الأربعاء أن فنزويلا ستشحن نفطها إلى الولايات المتحدة "ثم إلى ما لا نهاية، سنبيع الإنتاج الذي يأتي من فنزويلا في السوق"، معلناً بذلك فعلياً مصادرة أهم الموارد الوطنية لفنزويلا.

كل هذا يُذكّرنا بالإمبريالية التي سادت في القرن التاسع عشر. لكن مشكلة هوس ترامب بالنفط تتجاوز مجرد رغبته في سرقته من الآخرين - بالقوة إن لزم الأمر. إنه مُتشبث بموردٍ آخذٍ في النضوب وذو أهميةٍ تتضاءل باستمرار.

ومع ذلك، لا يبدو أن هذا الأمر مهم.

شعار "احفروا.. احفروا"

طوال حملته الانتخابية لإعادة انتخابه، ظل ترامب يؤكد على ضرورة إنتاج المزيد من النفط. وأصبح شعار "احفروا، يا عزيزي، احفروا" محورياً في سياسته الطاقية، تماماً كما كان شعار "استولوا على النفط" محوراً لآرائه حول التدخل العسكري. ودعا مديري شركات النفط إلى جمع مليار دولار لحملته، واعداً بأن إدارته ستكون "صفقة رابحة" لقطاعهم. وتحدث باستمرار عن الاحتياطيات الضخمة من " الذهب السائل " في الولايات المتحدة، مدعياً: "سنجني ثروة طائلة".

لكن هذه لم تكن مجرد وعود انتخابية. فمع عودته إلى منصبه، أطلق ترامب العنان لكامل قوة الحكومة الأميركية لتعزيز إنتاج النفط محلياً وتصديره إلى الخارج. أنشأ مجلساً وطنياً للهيمنة على الطاقة، وفتح أراضي محمية في ألاسكا ومحمية القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية للتنقيب عن النفط والغاز، ووقع قانوناً يُلزم بمنح عقود إيجار فورية للنفط والغاز في المياه الإقليمية، وسرّع وتيرة إصلاحات التراخيص لتسريع بناء خطوط الأنابيب، وتوسيع مصافي التكرير، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.

في الوقت نفسه، انتقد بشدة الجهود المبذولة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واصفاً إياها بأنها "خدعة" تتعلق بتغير المناخ، وسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ مرة أخرى، واتخذ سلسلة من الخطوات لإنهاء التحول طويل الأمد من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. وقّع قانوناً ينهي الاعتمادات والإعانات لتشجيع شراء الطاقة الشمسية المنزلية والسيارات الكهربائية، واستند إلى الأمن القومي لوقف إنتاج طاقة الرياح البحرية، وألغى المنح التي كانت تشجع إنتاج الطاقة المتجددة.

تكمن المشكلة في كل هذه الجهود في أن الولايات المتحدة تعتمد الآن على الوقود الأحفوري، في الوقت الذي يتضاءل فيه مستقبلها العالمي. فاليوم، يتجاوز إنتاج النفط الاستهلاك، ومن المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي ذروته في وقت لاحق من هذا العقد. وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، انخفض سعر النفط بأكثر من 23% ، مما أدى إلى استبعاد المزيد من عمليات التنقيب والإنتاج من السوق بشكل متزايد.

في الوقت نفسه، أصبحت الطاقة المتجددة أكثر فعالية من حيث التكلفة بشكل كبير. ويكمن المستقبل، بشكل متزايد، في مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل سياراتنا؛ وتدفئة وتبريد وإنارة منازلنا؛ وتزويد مراكز البيانات ومصانع التصنيع المتقدمة بالطاقة، وكل ما يدعم حياتنا على كوكب الأرض.

الصين تبني مسقبلها على موارد لا تنضب

من خلال تسخير طاقة الشمس، وقوة الرياح، وحرارة الأرض، تبني الصين مستقبلها على موارد لا تنضب. وبينما تقود بكين هذا التوجه، تحذو دول أخرى كثيرة حذوها. كل هذا في الوقت الذي تعود فيه الولايات المتحدة إلى الاعتماد على مخزونها الهائل من الوقود الأحفوري.

يراهن ترامب على أن تصبح الصين أكبر دولة نفطية في العالم، وربما آخرها. بينما تراهن الصين على أن تصبح أكبر دولة كهربائية في العالم، وربما أكثرها استدامة. أي جانب تفضل أن تكون فيه؟

===========

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً "بوليتيكو" - المقال بقلم "إيفو دالدر" سفير الولايات المتحدة السابق لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، زميل بارز في مركز بيلفر بجامعة هارفارد ومقدم البودكاست الأسبوعي "مراجعة العالم مع إيفو دالدر". يكتب عمود "من وراء المحيط" في موقع بوليتيكو.