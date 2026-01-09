إيلاف من واشنطن: رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاقتصاد الكوبي يقوم بالكامل على الدعم الفنزويلي، سواء على المستوى المالي أو في مجال الطاقة، معتبرًا أن العلاقة بين البلدين تقوم على تبادل المصالح والحماية السياسية.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب إن كوبا تعتمد بشكل شبه مطلق على فنزويلا للحصول على الأموال والنفط، مقابل ما وصفه بتوفير هافانا مظلة حماية للنظام الفنزويلي، مضيفًا: "هذا التفاهم قائم منذ وقت طويل".

وفي سياق حديثه، فتح ترامب الباب أمام تأويلات سياسية تتعلق بالعملية الأميركية الأخيرة في فنزويلا، ملمحًا إلى احتمال أن يكون لوزير خارجيته، ماركو روبيو، دور ذو طابع شخصي في القرار. وأشار إلى أن روبيو، المنحدر من عائلة كوبية مهاجرة، "يعرف كوبا جيدًا"، وهو ما دفع المذيع إلى التساؤل عمّا إذا كانت العملية تحمل طابعًا انتقاميًا، ليجيب ترامب: "ربما كان الأمر كذلك".

في المقابل، كان الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل قد أعلن في وقت سابق مقتل 32 مواطنًا كوبيًا أثناء تنفيذهم مهام قتالية، محمّلًا الولايات المتحدة مسؤولية سقوطهم، على خلفية العملية العسكرية التي استهدفت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت، في الثالث من يناير، عملية عسكرية واسعة في فنزويلا انتهت باعتقال مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك، حيث يواجهان محاكمة بتهم تتعلق بـ"إرهاب المخدرات" وتهديد الأمن القومي الأميركي، وفق ما أعلن ترامب. في المقابل، نفى مادورو وفلوريس هذه الاتهامات خلال أولى جلسات الاستماع أمام المحكمة الأميركية.

