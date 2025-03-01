  • العدد 8771 الخميس 01 مايو 2025
  • آخر تحديث 08:03:35 GMT
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إيلاف
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مذيعة إيلاف الذكيةإيرانسوريا

الهند

elaphصورة لامرأة وطفلتها يسيران تحت نظر جندي هندي في إقليم كشمير. - EPA-EFE/REX/Shutterstock

إكسبرس الهندية: على مُسلمي الهند أن يأخذوا زمام المبادرة في زمن التحديات

بي. بي. سي.
elaphمركبة عسكرية هندية على طريق سريع يؤدي إلى جنوب كشمير في 23 أبريل/نيسان 2025 - Reuters

توتر ينذر بالانفجار: باكستان تحذّر من ضربة وشيكة والهند تتوعّد بـ"رد ساحق"

بي. بي. سي.
elaphترامب.. حرائق العالم تحاصره ويحاول القيام بدور رجل المطافي

هل تفكر الهند في غزو باكستان؟ التهدئة بيد أميركا ودول الخليج

نبيل فكري
elaphالحدود الهندية الباكستانية

باكستان تهدد الهند بضربة نووية: "إن قطعتم مياهنا سنقطع أنفاسكم"

فريق التحرير- إيلاف
elaphيتدفق نهر السند عبر أجزاء من الهند وباكستان. - Getty Images

"قرار صادم".. الهند تتحكم بمياه نهر السند فهل تستطيع وقف تدفّقه إلى باكستان؟

بي. بي. سي.
elaphقوات الأمن تقف في حالة تأهب خارج مستشفى جي إم سي، حيث يتلقى السياح المصابون الذين استهدفهم مسلحون في باهالغام، جامو وكشمير، الهند، العلاج في 24 أبريل/نيسان 2025. - Getty Images

تصاعد الأزمة بين الهند وباكستان: إسلام أباد تغلق حدودها ومجالها الجوي

بي. بي. سي.
elaphحمدان بن محمد ينقل صداقة الإمارات والهند إلى مرحلة جديدة 

حمدان بن محمد ينقل صداقة الإمارات والهند إلى مرحلة جديدة 

إيلاف الإمارات
elaphمسلمون في الهند يحتجون على مشروع القانون الجديد Getty Images

ماذا نعرف عن مشروع قانون إدارة ممتلكات الوقف الإسلامي الذي أقرته الهند؟

بي. بي. سي.
elaphسائحات اسرائيليات في الهند

ماذا وراء تعرض السائحات الإسرائيليات للاغتصاب الجماعي في الهند؟

دريد شبلي
elaphجانب من لقاء وزيري الخارجية الهندي والبريطاني في تشيفنينغ هاوس

بريطانيا والهند تعززان شراكتهما بـ41 مليار جنيه

نصر المجالي
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