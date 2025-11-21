إيلاف من لندن: المملكة المتحدة تُوسّع حملتها لمكافحة الاحتيال في التأشيرات في الهند للتصدي للهجرة غير الشرعية من منبعها.

يأتي إطلاق الحملة في الوقت الذي كشفت فيه وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن تغيير جذري في نظام اللجوء في المملكة المتحدة لمعالجة إساءة استخدام النظام.

وتهدف حملة حكومية بريطانية جديدة في ولاية تاميل نادو جنوب الهند إلى تقليل عدد المسافرين إلى بريطانيا بتأشيرات مزورة، حيث تتعاون المملكة المتحدة والهند لحماية الناس من عمليات الاحتيال والتصدي للهجرة غير الشرعية من منبعها.

كما تأتي هذه الحملة، التي أطلقتها وزيرة المحيطين الهندي والهادئ سيما مالهوترا في زيارة للهند هذا الأسبوع، في أعقاب تجربة ناجحة جارية بالفعل في منطقة البنجاب شمال الهند. ستشمل الحملة توعيةً مُستهدفةً في المناطق عالية الخطورة، بالإضافة إلى روبوت دردشة واتساب باللغة التاميلية لمساعدة المواطنين الهنود على كشف عمليات الاحتيال في التأشيرات وتجنب الوكلاء المحتالين.

ردع الهجرة غير الشرعية

وهي تأتي في ظل جهود حكومية أوسع نطاقًا لردع الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة وتأمين حدود البلاد، حيث أعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود عن تدابير جديدة للحد من وصول طالبي اللجوء، بالإضافة إلى معاقبة المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص الضعفاء إلى المملكة المتحدة.

وتُظهر الحملة الزخم المستمر للشراكة بين المملكة المتحدة والهند، والعمل معًا لحماية الأشخاص الضعفاء وتعزيز أمن الحدود. وهي تستند إلى رؤية المملكة المتحدة والهند 2035، وهي اتفاقية تتضمن التزامًا بمعالجة استغلال المنظمات الإجرامية والحد من الهجرة غير النظامية.

كما ستُسهم زيارة الوزيرة سيما مالهوترا إلى الهند في المضي قدمًا باتفاقية التجارة الحرة التاريخية التي وُقعت مؤخرًا، والتي من المتوقع أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بمقدار 4.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وترفع الأجور بمقدار 2.2 مليار جنيه إسترليني، وتزيد التجارة الثنائية بمقدار 25.5 مليار جنيه إسترليني.

بناءً على نجاح المهمة التجارية الأخيرة لرئيس الوزراء إلى الهند، ستلتقي الوزيرة بشركات بريطانية ناجحة في تشيناي وبنغالورو - بما في ذلك تيسكو وريفولوت وبي تي - للاستماع إلى كيفية مساعدة اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والهند لها على النمو واستعادة الاستثمارات إلى المملكة المتحدة.

كلام مالهوترا

وقالت الوزيرة سيما مالهوترا: تعمل هذه الحكومة على وقف تدفق الهجرة غير الشرعية من مصدرها - من خلال حملات تستهدف المناطق الساخنة لمنع الاحتيال في التأشيرات، والحفاظ على سلامة الناس وتأمين حدودنا.

وقالت: خلال زيارتي، سأرى بنفسي كيف ستخلق اتفاقية التجارة الحرة التاريخية آلاف الوظائف، وتعيد الاستثمارات إلى المملكة المتحدة.

بعد ذلك، تتوجه الوزيرة إلى جزر المالديف، حيث ستشاهد كيف يساعد الدعم البريطاني دولةً في مواجهة أزمة المناخ على التكيف وحماية نفسها.

وستزور مشروعًا للحفاظ على أشجار المانغروف في هورا، بدعم من المملكة المتحدة، والذي يدعم التنوع البيولوجي وسبل العيش المحلية.

وستلتقي أيضًا بوزراء كبار في جزر المالديف في مجالات الشؤون الخارجية والبيئة والدفاع لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والأمن البحري ومكافحة الإرهاب حيث تحتفل المملكة المتحدة وجزر المالديف بمرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية.