إيلاف من لندن: الجنس هو رغبة كغيره من الشهوات، وهناك الكثير مما يمكنك فعله لجعله أولوية، بدءًا من التأكد من إيجاد الوقت المناسب له، وصولًا إلى بناء ثقتك بنفسك والحفاظ على استمرارية وقوة العلاقة الحميمية.

إذا مارست الجنس، فغالباً ما سيكون يومك سعيداً. لكن تحديد موعد له يجعله يبدو كواجب ثقيل. وعلى عكس أي واجب آخر أو نشاط بدني، فإنك تنظر إليه على أنه متعة شخصية أكثر منه وسيلة لتحسين الذات، ولذلك، حتى لو كنت مرتبطاً، يصعب عليك إيجاد العزيمة الكافية لإيقاظ الرغبة ومن ثم لممارسته.

مع ذلك، الجنس شهية، وضرورة، وغذاء. إذا أهملته، فقد يكون تأثيره على علاقتكما كما لو أن أحدكما أو كلاكما يتبع حمية غذائية دائمة ويواصل رحلة الحرمان من الطعام - وسوف يشعر بالوحدة أيضاً، ومختصر القول "الجنس أمر يستحق الاهتمام"، وفقاً لتقرير "الغارديان".

في جوهر الأمر،، الجنس عمل مشترك بين شخصين، لذا يجب أن يكون هناك انسجامٌ بينكما؛ لا يمكنكما اتخاذ القرار بشكلٍ منفرد. ولنأخذ هذه العقبات بترتيبٍ تصاعدي؛ إذا كنتما زوجين بلا أطفال، فإن العقبة الرئيسية ستكون بينكما - عدم التوافق في المزاج في الوقت نفسه، وعدم التواجد في المنزل في الوقت نفسه.

وهذا ينطبق على علاقتكما بأكملها، وليس على العلاقة الحميمة فقط؛ أجريتُ مقابلةً ذات مرة مع طبيبة خصوبة، وصفت كيف عملت مع زوجين، وحاولا إيجاد موعدٍ مناسبٍ عندما تكون الزوجة في فترة التبويض وكلاهما في البلاد. استغرق الأمر منهما عدة أسابيع قبل أن ينجحا. قالت: "شعرتُ وكأنني بدأتُ أفهم سبب عدم قدرتهما على الإنجاب".

ليست غرفة النوم فقط

لا يجب أن تقتصر العلاقة الحميمة على غرفة النوم فقط، كما تقول ميشيل بسام، المعالجة النفسية والجنسية ذات الخبرة التي تمتد لخمسة وعشرين عامًا: "يمكنك الحفاظ على الحميمية طوال اليوم من خلال اللمس.

يكفي إظهار الاهتمام بشريكك". وبالطبع، فإن الجانب الآخر - عدم إظهار الاهتمام، وعدم منح شريكك كامل انتباهك، وعدم لمسه إلا إذا كنت ترغب في ممارسة الجنس في غضون تسعين ثانية، على طريقة لاري ديفيد - قد يُفسد العلاقة أيضًا.

من الواضح أن إنجاب الأطفال الصغار هو ما يُركز عليه الناس لقتل الشغف، لأنه يُمثل أسرع تراجع في العلاقة. ففي لحظة، كنتما شخصين متحابين، تمارسان العلاقة الحميمة في أي وقت، ثم فجأة! – تشعران بالتعب الدائم، وتغليان بالاستياء، وقد يكون لديكما طفل صغير في السرير، وفي المناسبات النادرة التي تستيقظان فيها معًا دون أي مُشتتات، قد لا تكونان في مزاج جيد.

إضافةً إلى ذلك، قد تُؤثر أزمة صورة الجسد والهوية سلبًا على العلاقة. تقول جودي سلي، معالجة جنسية بخبرة 16 عامًا: "يُعتبر هذا وقتًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للأزواج، ليس فقط من الناحية الجنسية". لكن ابدأوا بالواقعية.

ساعة من النوم ترفع الرغبة الجنسية 14%

تُقدم سلي هذه الإحصائية المذهلة: "إذا حصلت المرأة على ساعة نوم إضافية في الليلة، فإن ذلك يزيد من رغبتها الجنسية بنسبة 14%".

إنّ مسألة صورة الجسد حقيقية: تقول سلي: "لا يُنظر إلى الأمومة على أنها أمر مثير". في الواقع، يقع هذا العبء على النساء، اللواتي يمررن بتجربة جسدية شاقة تجعلهن لا يقبلن على العلاقة الحميمة، وتجعلهن يبدون منهكات وتفوح منهن رائحة تشبه رائحة منتجات الألبان لعدة أشهر بعد ذلك، وتضعهن في خانة جديدة، "الأم"، التي لا يُسمح لها ثقافيًا حتى بهوية جنسية.

الأنانية مطلوبة.. لا تمنحوا أطفالكم كل وقتكم

"أعتقد أنه لا بأس أن تكون المرأة أنانية بعض الشيء، وتفكر: 'سأحظى ببعض الوقت لأحافظ على نفسي كما كنت قبل الإنجاب'".

لكن على الجميع، سواءً كانوا في سن الإنجاب أم لا، أن يدركوا حجم التغيير الحاصل، وما قد يصاحبه من ألم. ابنوا شبكة علاقات تضمن وجود أشخاص تطمئنون لترك أطفالكم معهم طوال الليل؛ لا تدعوا فترة انقطاع العلاقة الحميمة، التي لا مفر منها جسديًا، تتحول إلى دوامة تتجنبونها؛ لا تحاولوا تهدئة مشاعر الاستياء الأخرى من خلال العلاقة الحميمة، بالامتناع عنها جسديًا بسبب مليون سبب آخر غير جنسي يدعو للانزعاج.

يقول سلي: "تأكدوا من توزيع عبء العمل بالتساوي، حتى لا يتحمل شخص واحد كل عناء إطعام الطفل ليلاً والقيام بكل الأعمال المنزلية. أعتقد أنه لا بأس أن يكون الآباء أنانيين قليلاً، وألا يتبنوا أسلوب التضحية المفرطة في التربية، حتى يحصل الأطفال على كل ما لديهم من جهد."

مع تقدم الأطفال في السن وبلوغهم سن المراهقة، تقل على الأرجح متطلباتهم من وقتك، لكن غالباً ما يصاحب ذلك قدر من الخجل.

من الحقائق أيضاً أن نوعاً من التحفظ الطبيعي يجعلنا أكثر ارتياحاً لطلب مراعاة تفضيلاتنا الغذائية أو عاداتنا من مجرد طلب نصف ساعة في الطابق العلوي، يا إلهي! سيبذل الناس قصارى جهدهم من أجلك إذا كنت تعاني من حساسية الغلوتين، وسيتغاضون عن الأمر لكنهم سيتقبلونه إذا كنت تمارس التأمل، لكن لا يمكنك أن تقول: "سنختفي معاً قليلاً".

ينطبق هذا على أي منزل يضم أكثر من شخص: يجب عليكما توضيح توقعاتكما كزوجين. إذا شعرتما بأن علاقتكما الزوجية تتعرض باستمرار للتدمير بسبب مطالب الآخرين، فسيؤدي ذلك إلى فقدان الرغبة الجنسية، أو على العكس، إلى الرغبة الجنسية بطريقة مزعجة وغير مثيرة.

هل تفشل حينما يتم تحديد موعد لها؟

هناك اعتقاد شائع بأن العلاقة الحميمة محكوم عليها بالفشل بمجرد تحديد مواعيد لها، لكن هذا ليس رأي الجميع. يقول سلي: "إذا غيرنا النظرة، فلن يكون الأمر مجرد تحديد مواعيد، بل إعطاء الأولوية، وإظهار أهمية العلاقة الحميمة للطرفين". في العلاقات طويلة الأمد، "تكون الرغبة أكثر استجابةً من كونها عفوية؛ لذا إذا كنت تنتظر أن يأتيك المزاج المناسب تلقائيًا، فقد تنتظر وقتًا طويلاً جدًا".

كما أن التخطيط لممارسة الجنس "يوقف ضغط 'يا إلهي، لقد مر أسبوعان، لقد مر ثلاثة أسابيع'. فكلما زاد الضغط، زاد القلق، وقل احتمال حدوث ذلك".

التجديد الجنسي

الآن، كل ما عليك فعله هو الحفاظ على جذوة الحب متقدة، وذلك من خلال ما كان يُعرف سابقًا بـ"التجديد الجنسي"، وهو مصطلح علمي يُشير إلى الإثارة. يقول سلي: "الإثارة هي ما يُهيئ لبداية شهر العسل - يتدفق الدوبامين في جسمك، والذي يزداد بفعل الإثارة.

ومع مرور الوقت، يعتاد جسمك على هذا الكم من الدوبامين، فتختفي الإثارة". بالنسبة لبعض الأزواج، قد تكون الإثارة هي استخدام غرفة مختلفة، أو ارتداء ملابس مختلفة".

الممارسة الدائمة تشعل الرغبة

كان أول زوجين عملت معهما سلي في أوائل الثمانينيات من عمرهما، وقد قضيا معًا خمسين عامًا. كانا يمارسان الجنس يومًا بعد يوم، "ولم يلجآ إلى العلاج إلا رغبةً منهما في إضفاء بعض الإثارة على حياتهما الزوجية - التي كانت مثيرة بالفعل.

خضع أحدهما لعملية استبدال مفصل الورك، ما فرض بعض القيود الجديدة"، لكن انقطاع العلاقة الحميمة لم يكن من بينها. أعتقد أننا نعتبرهما مثالًا يُحتذى به للزواج الطويل والسعيد، ولكن الأمر لم يكن سحرًا، بل وصلا إلى هذه الحالة بطريقة ما: لم يسمحا أبدًا بفترة انقطاع عن العلاقة الحميمة.