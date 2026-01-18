إيلاف من لندن: من الشائع الاعتقاد بأن الرغبة الجنسية تتراجع مع التقدم في السن، لكن دراسة جديدة كشفت أن الرجال يكونون في ذروة رغبتهم الجنسية في سن الأربعين - مما يدحض فكرة أن الرغبة الجنسية تكون في أعلى مستوياتها في بداية مرحلة البلوغ.

قام باحثون من جامعة تارتو في إستونيا بتحليل بيانات أكثر من 67000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 20 و 84 عامًا.

لقد اكتشفوا أن الرغبة الجنسية لدى الذكور تزداد خلال العشرينات من العمر، وتصل إلى ذروتها في أوائل الأربعينات، ثم تبدأ في الانخفاض التدريجي.

والمثير للدهشة أنهم وجدوا أن الرجال في الستينيات من العمر لديهم نفس القدر من الرغبة الجنسية مثل نظرائهم في العشرينيات من العمر.

أما النساء، فقد سجلن مساراً مختلفاً. كانت رغبتهن الجنسية في ذروتها في بداية مرحلة البلوغ - في العشرينات إلى أوائل الثلاثينات من العمر - لكنها انخفضت مع التقدم في السن، وشهدت انخفاضاً حاداً بعد سن الخمسين.

الرجال أكثر رغبة جنسية من النساء إجمالاً

وكتب الباحثون في مجلة التقارير العلمية : "إن إحدى النتائج اللافتة للنظر بشكل خاص هي مدى ارتفاع الرغبة الجنسية لدى الرجال مقارنة بالنساء طوال معظم فترة حياة البالغين".

"بينما أظهرت الأبحاث السابقة باستمرار أن الرجال يبلغون عن مستويات أعلى من الرغبة الجنسية مقارنة بالنساء، فإن نتائجنا تؤكد حجم هذا الاختلاف في مختلف الأعمار."

قال الباحثون إن نتائجهم فيما يتعلق بالرجال غير متوقعة - لأنها تتعارض مع فكرة أن الرغبة تتأثر في المقام الأول بالبيولوجيا والخصوبة، ومن المعروف جيداً أن مستويات هرمون التستوستيرون، وهو هرمون الذكورة، تبدأ في الانخفاض من أوائل الثلاثينيات فصاعداً.

وعلى الرغم من ذلك، تشير الدراسة إلى أن الرغبة الجنسية لدى الذكور تستمر في الارتفاع لمدة عشر سنوات أخرى أو نحو ذلك.

وكتب الباحثون: "تشير ذروة منتصف العمر لدى الرجال إلى أن العوامل التي تتجاوز الشيخوخة البيولوجية، قد تلعب دورًا أكثر أهمية مما كان متوقعًا في البداية".

فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يكون الرجال في الأربعينيات من العمر في علاقات مستقرة طويلة الأمد، والتي ارتبطت بزيادة النشاط الجنسي والحميمية العاطفية.

ذروة الرغبة لدى النساء من 20 إلى 30

كما كشف التحليل أن ذروة الرغبة الجنسية لدى الإناث في سن 20 إلى 30 عامًا كانت أقل من متوسط ​​مستويات الرجال خلال معظم فترة البلوغ.

لا ينخفض ​​مستوى الرغبة الجنسية لدى الرجال إلى ما دون أعلى المستويات التي أبلغت عنها النساء إلا بعد سن الستين، ومع ذلك، كانت هناك اختلافات كبيرة بين الأفراد من كلا الجنسين - حيث أبلغت بعض النساء عن رغبة جنسية أعلى من الرجال.

في حين أبلغ الرجال المرتبطون عن رغبة جنسية أعلى من نظرائهم العزاب، أبلغت النساء العازبات عن رغبة جنسية أكبر من النساء اللواتي لديهن شركاء.

بشكل عام، كان المشاركون الذين يعملون في وظائف مكتبية أو مبيعات هم الأكثر رغبة جنسية، بينما كان سائقو الآلات وأولئك الذين يعملون في الجيش هم الأقل رغبة جنسية، وقد لعب الرضا عن العلاقة دوراً صغيراً، حيث أبلغ الأزواج الأكثر سعادة عن رغبة أعلى قليلاً.

بالنسبة للنساء، ارتبط إنجاب المزيد من الأطفال بانخفاض الرغبة الجنسية - ولكن هذا التأثير انعكس عند الرجال. وكتب الفريق: "الرغبة الجنسية عنصر حيوي في العلاقات الإنسانية والرفاهية، وتتشكل بفعل العوامل الديموغرافية والعلاقاتية والنفسية والثقافية".