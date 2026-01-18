إيلاف من لندن: بنك صربيا المركزي هو واحد من بين عدد متزايد من البنوك المركزية حول العالم التي سارعت إلى تكديس كميات هائلة من الذهب، مما قلب موازين عقود من المنطق الاقتصادي التقليدي وأدى إلى ارتفاع سعر الذهب وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ومع تحدي واشنطن لاستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما أثار مخاوف في الأسواق المالية، ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 4643 دولارًا (3463 جنيهًا إسترلينيًا) للأونصة هذا الأسبوع، ويتوقع المحللون أن يتجاوز 5000 دولار هذا العام.

في الوقت الذي يحطم فيه دونالد ترامب النظام العالمي القائم على القواعد تتسابق المؤسسات الرسمية (والمستثمرون من القطاع الخاص) لشراء الذهب: فقد تضاعفت حصة هذا الأصل في احتياطيات البنوك المركزية في العقد الماضي إلى أكثر من الربع، وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 30 عامًا.

وعلى الرغم من أن هذا يعكس جزئياً ارتفاع أسعار الذهب، يقول الخبراء إن البنوك المركزية تُكدّس احتياطياتها أيضاً كإجراء احترازي في عالم متقلب. كما يسارع العديد منها إلى إعادة مخزونات الذهب الموجودة في الخارج، وتقليص انكشافها على الدولار الأميركي.

"لقد انتقلنا من السلام الأميركي إلى الخلاف العالمي، جيوسياسياً. إنها قوانين الغاب عندما نرى ما تفعله الولايات المتحدة"، يقول رافائيل غاياردو، كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول كارمينياك.

يعتقد المستثمرون، سواء من القطاع الخاص أو السيادي، أن احتياطياتهم الاستراتيجية لم تعد آمنة من حيث الدولار، إذ يمكن مصادرتها بين عشية وضحاها. يفقد الدولار مصداقيته كركيزة اسمية للنظام النقدي العالمي لأن الاحتياطي الفيدرالي يفقد مصداقيته، وكذلك الكونغرس الأميركي.

تعد الاحتياطيات الرسمية عنصراً بالغ الأهمية في النظام النقدي العالمي. فهي تشكل أساساً للعملات الوطنية كنوع من صناديق الأمان، وتتألف عادة من عملات مثل الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى الذهب والسندات وأصول صندوق النقد الدولي. وتُستخدم هذه الاحتياطيات للمساعدة في الحفاظ على ثقة المستثمرين، ويمكن توظيفها لتحقيق استقرار أسعار الصرف في أوقات الأزمات.

الدولار كعملة احتياطية رئيسية

على مدى جزء كبير من القرن الماضي، كان الدولار هو العملة الاحتياطية الرئيسية المفضلة؛ بمثابة الزيت في عجلات التمويل العالمي ووسيلة التبادل في غالبية التجارة العالمية.

تاريخياً، ربط النظام النقدي العملات بقيمة الذهب، حيث التزمت الدول بتحويل العملات الورقية إلى قيمة ثابتة، مما يعكس هوساً دام آلاف السنين بهذا المعدن النفيس. إلا أن هذا الارتباط بالنسبة للدولار - ومعه العملات الأخرى المرتبطة به بموجب اتفاقية بريتون وودز لعام 1944 - انقطع خلال الاضطرابات الاقتصادية في سبعينيات القرن الماضي على يد الرئيس الأميركي آنذاك، ريتشارد نيكسون. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أسعار الصرف متغيرة في أسواق العملات الدولية وفقاً للعرض والطلب.

مع ذلك، تتراجع مكانة الدولار، مما يعكس سياسات ترامب المتقلبة - بما في ذلك تدخله في شؤون الاحتياطي الفيدرالي وهشاشة المالية العامة الأميركية - فضلاً عن استعداد واشنطن لفرض عقوبات اقتصادية. ويشمل ذلك استهداف احتياطيات البنك المركزي الروسي بعد غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

مع ذلك، انخفض الدولار لكنه لم يختفِ تمامًا. فبعد أن كان يشكل نحو 66% من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية قبل عقد من الزمن، تراجع إلى نحو 57%.

ويعزو الاقتصاديون ذلك إلى افتقاره إلى بديل واضح. فالعملات الورقية الأخرى، كالجنيه الإسترليني واليورو والين واليوان، تفتقر إلى الانتشار العالمي. ونتيجة لذلك، تتجه المؤسسات إلى الذهب، أقدم مخزن موثوق للقيمة في العالم.

على سبيل المثال، في يونيو (حزيران) من العام الماضي - مدفوعًا بارتفاع أسعار السبائك - تجاوز الذهب اليورو ليصبح ثاني أهم أصول الاحتياط في العالم بعد الدولار.

يقول غاياردو: "لا يوجد من يحل محل الدولار. لذا فإن الذهب يتألق تلقائياً.

البنوك المركزية تتسابق على الذهب

بحسب استطلاع أجرته شركة إدارة الأصول "إنفيسكو" وشمل 50 بنكاً مركزياً، يخطط نصفها لزيادة مخصصاتها من الذهب. كما يخطط ثلثاها لنقل مخزونات السبائك التي تحتفظ بها خارج حدودها إلى خزائنها المحلية لحفظها.

"لطالما كان الذهب الملاذ الآمن الأمثل. لذا، في أوقات عدم الاستقرار السياسي، نرى ارتفاعات حادة في أسعار الذهب من جانب البنوك المركزية. إنه شكل من أشكال الحماية وخطة احتياطية في حال انهيار العملات الورقية التقليدية"، كما يقول رود رينغرو، رئيس قسم المؤسسات الرسمية في شركة إنفيسكو.

شهدت السنوات الأربع الماضية ظهور مفهوم تسليح الاحتياطيات، في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني. لذا بدأت البنوك المركزية في النظر إلى هذا الأمر والتساؤل: "إذا أردت احتياطيات من الذهب، فهل أفضّل الاحتفاظ بها داخل الدولة، أم في مستودعات أخرى؟". لقد لاحظنا تغيراً في هذا النمط.

تاريخياً، احتفظت العديد من البنوك المركزية بمخزوناتها من الذهب في لندن وسويسرا ونيويورك - مراكز تجارة السبائك العالمية، والتي تتمتع بسجلات من الاستقرار السياسي والاقتصادي.

بنك إنكلترا أهم مركز مالي في العالم

يُعد بنك إنكلترا أهم مركز مالي في العالم. فهو يخدم حوالي 70 مؤسسة رسمية حول العالم، وتحتوي خزائنه الموجودة في أعماق شوارع لندن على حوالي 400 ألف قطعة نقدية، تبلغ قيمتها أكثر من نصف تريليون دولار.

برزت مؤخراً المطالبات المتكررة للبنوك المركزية باستعادة احتياطياتها من الذهب، وما يترتب على ذلك من صعوبات: فنزويلا لديها سبائك ذهبية محتجزة لدى بنك إنكلترا بقيمة ملياري دولار ، لا تستطيع الوصول إليها في ظل رفض الحكومة البريطانية الاعتراف بنظام كاراكاس.

كما هددت روسيا بلجيكا ، حيث تُحفظ معظم احتياطيات موسكو المجمدة من العملات الأجنبية.

إلى جانب صربيا، تشمل الحكومات التي سعت إلى استعادة احتياطياتها من الذهب الهند والمجر وتركيا . وقد أعادت بولندا مئات الأطنان من سبائك الذهب التي نقلتها إلى لندن والولايات المتحدة وكندا مع اندلاع الحرب العالمية الثانية .

في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت ألمانيا من أوائل الدول الرائدة في إعادة الأموال إلى الوطن، وسط ضغوط سياسية لإعادة آلاف الأطنان من السبائك من الولايات المتحدة وفرنسا، حيث تم نقل احتياطياتها إليها بسبب مخاوف من غزو سوفيتي خلال الحرب الباردة.

يقول خبراء الاقتصاد إن أبرز الدول التي تُكدّس الذهب هي عادةً تلك الأكثر عرضةً للتوترات الجيوسياسية. ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، الذي تقوده بولندا وكازاخستان وأذربيجان والصين، فقد ارتفعت مشتريات البنوك المركزية بنسبة 10% في العام المنتهي في سبتمبر (أيلول).

الصين تقود موجات شراء الذهب

انخرطت بكين في موجة شراء واسعة، حيث جمعت أكثر من ألفي طن - ما يُقدّر أنها تحتل المرتبة السادسة عالمياً - في محاولاتها لمنافسة واشنطن. ومع ذلك، يُعتقد أن الولايات المتحدة، التي تمتلك أكثر من ثمانية آلاف طن، هي الرائدة عالمياً في هذا المجال، على الرغم من أن محتويات خزنتها في فورت نوكس لم تخضع لتدقيق رسمي منذ عام 1953.

وقد اتخذت دول أخرى منحىً معاكساً. فقد كانت حكومة المملكة المتحدة من أبرز البائعين خلال فترة تولي غوردون براون منصب وزير المالية العمالي في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية، حيث تخلصت من 401 طن من الذهب من أصل 715 طناً كانت تمتلكها، وذلك في وقت كانت فيه أسعار الذهب منخفضة تاريخياً.

يعتقد بعض الاقتصاديين أن العملات المشفرة قد تزداد أهميتها لتنافس العملات التقليدية والذهب كأصل احتياطي. مع ذلك، أبدت البنوك المركزية حتى الآن حذراً تجاه هذا السوق المتقلب والناشئ، حيث لا تزال المخاوف الأمنية قائمة، وحيث لا تزال الأصول الأكثر استقراراً مرتبطة بقيمة الدولار أو الذهب.

يقول جوناثان فورتون، الخبير الاقتصادي في معهد التمويل الدولي، إنه على الرغم من أن الذهب في صعود، وقد تأتي العملات المشفرة في المرتبة التالية، إلا أن القليل من الأصول لا تزال قادرة على منافسة الدولار.

"لا أعتقد أن تراجع الدولار سيكون الشغل الشاغل إذا وصلنا إلى مرحلة المقايضة بالذهب. سيكون ذلك بمثابة تأثير ثانوي، وسنواجه حينها العديد من المشاكل الأخرى."

