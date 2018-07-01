العدد 9023 الثلاثاء 06 يناير 2026
حاول الأميركيون شراءها عام 1946: قصة غرينلاند التي يريد ترامب "اقتناصها" من الدنمارك
تحذيرات صادمة من ترامب تطال خصوماً جدد في نصف الكرة الغربي
اعتقال نيكولاس مادورو: ترامب يحدث زلزالاً في السياسة الأوروبية
ديلسي رودريغيز تؤدي القسم رئيسة مؤقتة لفنزويلا، ومادورو يقول إنه "بريء" و"أسير حرب"
فنزويلا
كأس أمم أفريقيا 2025
إيران
إسرائيل
سوريا
الرئيسية
فنزويلا
فنزويلا
اعتقال نيكولاس مادورو: ترامب يحدث زلزالاً في السياسة الأوروبية
بي. بي. سي.
الولايات المتحدة
بي بي سي
فنزويلا
منذ 5 ساعات
(0)
ديلسي رودريغيز تؤدي القسم رئيسة مؤقتة لفنزويلا، ومادورو يقول إنه "بريء" و"أسير حرب"
بي. بي. سي.
دولية
بي بي سي
فنزويلا
منذ 8 ساعات
(0)
كيف شكّل النفط صعود فنزويلا، وساهم في أزمتها؟
بي. بي. سي.
نفط وطاقة
بي بي سي
فنزويلا
منذ 13 ساعة
(0)
حلفاء مادورو هم الأنسب لقيادة فنزويلا
نصر المجالي
الولايات المتحدة
أميركا اللاتينية
فنزويلا
منذ 16 ساعة
(0)
اعتقال مادورو يهزّ تايوان.. هكذا استفادت الصين من ضربة ترامب!
فريق التحرير- إيلاف
الولايات المتحدة
دولية
الصين
فنزويلا
منذ 17 ساعة
(0)
6 مليارات دولار.. اعتقال مادورو يفجر قنبلة في أوروبا
فريق التحرير- إيلاف
الولايات المتحدة
أوروبا
نفط وطاقة
فنزويلا
منذ 18 ساعة
(0)
كشف سياسي مفاجئ من معارضة فنزويلا بعد اعتقال مادورو حول العلاقة مع ترامب
فريق التحرير- إيلاف
الولايات المتحدة
دولية
فنزويلا
منذ 22 ساعة
(0)
من هي ديلسي رودريغيز خليفة مادورو في فنزويلا؟
بي. بي. سي.
دولية
بي بي سي
فنزويلا
منذ يوم
(0)
من ترامب إلى خامنئي.. اعتقلنا مادورو من قلب فنزويلا!
دريد شبلي
إسرائيل
الولايات المتحدة
دولية
إيران
فنزويلا
منذ يوم
(0)
مادورو في حضرة هذا القاضي الأميركي المخضرم الصارم
نصر المجالي
الولايات المتحدة
دولية
فنزويلا
منذ يوم
(0)
