  • العدد 8868 الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • آخر تحديث 11:06:25 GMT
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إيلاف
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نفط وطاقة

elaphخط أنابيب الغاز مع علمي قطر والاتحاد الأوروبي - Getty Images

قطر تهدد: إمّا تعديل قانون الاستدامة أو إغلاق صنابير الغاز نحو أوروبا

بي. بي. سي.
elaphالأمير عبدالعزيز بن سلمان

عبدالعزيز بن سلمان: نحن نُعدّل سياسة النفط حين نحتاج... وننفّذ كما نعلن

حيان الهاجري
elaphوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي بيرقدار مع نظيره السوري محمد البشير في دمشق - Getty Images

تركيا تملأ فراغ الطاقة في سوريا بصفقات استراتيجية

بي. بي. سي.
elaphأعلام إيرانية تتصاعد النيران والدخان خلفها بسبب هجوم إسرائيلي على مستودع نفط شاران - Reuters

وول ستريت جورنال: ارتفاع أسعار النفط الذي لم يحدث

بي. بي. سي.
elaphرسم يحتوي 4 براميل نفط سوداء مكتوب عليها باللغة الإنجليزية Oil، وسهم أحمر متدرج صاعد، وعلم إيران. - Getty Images

لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟

بي. بي. سي.
elaphالحكومة العراقية تواجه أزمة إقليم كردستان بصبر المواطنة وبحزم الدستور

الحكومة العراقية تواجه أزمة إقليم كردستان بصبر المواطنة وبحزم الدستور

مريم عطا
elaphمطار بيروت

كيف يُنعش رفع العقوبات الأميركية عن سوريا اقتصاد لبنان؟

فريق التحرير- إيلاف
elaphثروات العراق الطبيعية تضعه في مصاف دول العالم الأكثر ثراءاً

العراق يتمدد فوق 16 تريليون دولار.. هل يصنف مع أغنى بلاد العالم؟

فريق التحرير- إيلاف
elaphوزير الطاقة السعودي ونظيره الأميركي

السعودية وأميركا على مشارف اتفاق نووي تاريخي

حيان الهاجري
elaphوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان والوزير الأميركي كريس رايت

رايت: اتفاق نووي مدني بين السعودية وأميركا قريباً

حيان الهاجري
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