لا تزال فرق الإنقاذ في نيوزيلندا تبحث عن مفقودين بعدما ضرب انهيار أرضي أجزاءً من الجزيرة الشمالية.

وقد فُقد عدد من الأشخاص، بينهم طفل واحد على الأقل، إثر انهيار أرضي الذي وقع في موقع تخييم في جبل مونغانوي بمدينة تاورانجا.

ويستمر رجال الإنقاذ في عمليات الحفر بين الأنقاض أملاً في العثور على أحياء.

ويقع جبل مونغانوي في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وهو عبارة عن قبة بركانية. كما أنه نقطة جذب سياحي شهيرة، ويشتهر بشواطئه الرملية وبمسارات المشي لمسافات طويلة، والتي تطل على المحيط.

ويُعد البركان الخامد، وهو موقع مقدس لدى الماوري (السكان الأصليين في نيوزيلندا)، أحد أكثر مواقع التخييم شعبيةً في البلاد، حيث يصفه موقع إلكتروني محلي للعطلات بأنه "قطعة من الجنة".

وقد تسببت الأمطار الغزيرة في دمار واسع النطاق في معظم أنحاء الجزيرة الشمالية للبلاد، حيث أظهرت لقطات مصورة مساحات شاسعة غمرتها المياه، وصدرت أوامر بإخلاء السكان القاطنين في المناطق المنخفضة.

وشهدت بعض أجزاء الجزيرة هطول أمطار، تعادل كمية الأمطار التي تهطل خلال شهر كامل في غضون 12 ساعة.

"آمل أن يكون زوجي على قيد الحياة"

كما قالت زوجة رجل، جرفته مياه نهر ماهورانغي بسيارته يوم الأربعاء لإذاعة نيوزيلندا، إنها لا تزال تأمل في أن يكون زوجها على قيد الحياة.

وأضافت: "أعلم أنه شخصيته قوية وحكيمة"، مضيفة أنه كان صياداً عائداً إلى منزله، وكان يعرف كيف يسبح ويغوص.

وكان الرجل، البالغ من العمر 47 عاماً، في طريقه إلى العمل برفقة ابن أخيه، عندما سقطا معاً في النهر، ودفع الرجل ابن أخيه نحو غصن شجرة ليتمكن من الصعود إلى اليابسة، لكن الرجل الأكبر سناً لم يتمكن من النهوض، وفقاً لما ذكرته إذاعة نيوزيلندا.

وكانت الزوجة نائمة عندما جاءت الشرطة وابن أخيها إلى منزلها لإبلاغها بالخبر.

وفي حديثها لإذاعة نيوزيلاندا، قالت: "لا أعرف كيف أشعر... إنه أمر مروع، وصرخت قائلة:" أعتقد أنني أفقد أنفاسي".

وأضافت: "لم يكن لدي سوى الوقت الكافي لأمسك بابن أخي، وأعانقه بقوة، وأشكر الله على بقائه على قيد الحياة".

وانتقل الزوجان إلى نيوزيلندا مع أطفالهما الأربعة، في عام 2023.

وقال سوني وارال، وهو أسترالي كان يقضي عطلته في المنتزه قبل الانزلاق، لشبكة أيه بي سي الأسترالية، إنه كان يرغب في السباحة عندما اقترب الانهيار الأرضي.

وأضاف لشبكة أيه بي سي، قائلاً: "كان الناس في حمامات السباحة، وكانوا يقفزون منها، ويركضون، ويصرخون. لقد كان الأمر جنونياً، لم أصدق ذلك... كانت هناك شجرة تسقط وعربة نقل تصطدم بي. حدث كل شيء في لحظة، وكنت بالتأكيد أخشى على حياتي".

وقد تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في انقطاعات واسعة النطاق، للتيار الكهربائي في الجزيرة الشمالية للبلاد.

وقد أفادت إذاعة نيوزيلندا بأن هناك ما يقرب من ثمانية آلاف شخص لا يزالون بدون كهرباء صباح الخميس، من بين 16 ألف شخص أبلغوا عن انقطاع الكهرباء لديهم في الليلة السابقة.

وبحسب إذاعة نيوزيلندا، فإن مناطق وايكاتو الشرقية، وبعض المناطق الصغيرة في نورثلاند، وكورومانديل، وخليج بلنتي، وتايراويتي، تشهد انقطاعاً في الكهرباء.

وأضافت الإذاعة أن جهود إعادة التيار الكهربائي لا تزال مستمرة.

وقد تم إخلاء نادي ماِونت مونغانوي الذي كان يستخدم كموقع إخلاء ونقطة تحكم، بسبب مخاوف من حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية.

وأقامت الشرطة معسكراً في نادي لركوب الأمواج لمعرفة هوية الأشخاص المفقودين.

وحثت خدمة الإنقاذ في جبل مونغانوي، عبر منشور سابق على فيسبوك، الناس على عدم الذهاب إلى نادي ركوب الأمواج إلا إذا طلب منهم أعضاء الخدمة ذلك بالتحديد.

وجاء في المنشور: "بصفتي من السكان المحليين ومُنقذاً، فإن هذا وضع مدمر، وميلنا الطبيعي هو القدوم والمساعدة.. لكنني أؤكد مجدداً أن خدمات الطوارئ تحتاج إلى مساحة للعمل في هذا الوقت."