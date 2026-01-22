إيلاف من واشنطن: شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً لافتاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مؤكداً أن الفضل في تطوير منظومة القبة الحديدية التي تعتمد عليها إسرائيل في دفاعها الجوي يعود في الأساس إلى الولايات المتحدة.

وخلال كلمة ألقاها أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، شدد ترامب على أن واشنطن حققت إنجازات كبرى في شراكتها مع إسرائيل، مضيفاً أنه قال لنتانياهو صراحة إن عليه التوقف عن نسب هذا الإنجاز لنفسه، لأن القبة الحديدية تقوم على تكنولوجيا أميركية. واعتبر موقع والا العبري أن تصريحات ترامب تمثل هجوماً مباشراً وغير معتاد على رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وفي سياق آخر، ربط ترامب بين طموحات بلاده في القطب الشمالي ومسألة الأمن القومي، موضحاً أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على غرينلاند من الدنمارك بهدف إنشاء منظومة القبة الذهبية للدفاع الجوي، في إطار مواجهة التحديات والخصوم الدوليين.

كما وجّه الرئيس الأميركي انتقادات واضحة إلى حلف شمال الأطلسي، معتبراً أن العلاقة بين واشنطن والحلف تفتقر إلى التوازن، إذ تتحمل الولايات المتحدة العبء الأكبر من التمويل والدعم، من دون أن تجني مقابلاً يتناسب مع حجم ما تقدمه.

وكان ترامب قد أعلن في مايو الماضي أن بلاده حددت التصور الهندسي لمنظومة القبة الذهبية، التي ستشمل صواريخ اعتراض تُطلق إلى الفضاء، مشيراً إلى أن إنجاز المشروع سيستغرق نحو ثلاث سنوات، بتكلفة تُقدّر بحوالي 175 مليار دولار. كما أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن النظام الجديد سيصمم ليكون قادراً على اعتراض التهديدات النووية أيضاً.

يُذكر أن القبة الحديدية هي منظومة دفاع جوي صاروخي طورتها شركة رافائيل الإسرائيلية، وتهدف إلى اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية، وشكّلت خلال السنوات الماضية أحد أعمدة منظومة الدفاع الإسرائيلية.

