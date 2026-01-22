إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل مع الدول الأوروبية إلى إطار لاتفاق مستقبلي يتعلق بغرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأكملها.

وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشيال، إن هذا التطور جاء استنادًا إلى اجتماع وصفه بـ"المثمر للغاية" مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، حيث جرى وضع إطار لاتفاقية مستقبلية تشمل غرينلاند وتمتد لتشمل كامل منطقة القطب الشمالي.

وأوضح أن هذا الإطار، في حال استكماله، سيمثل مكسبًا كبيرًا للولايات المتحدة ولجميع دول حلف الناتو، مشيرًا إلى أنه وبناءً على هذا التفاهم قرر عدم فرض الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير.

وقد كشفت مصادر مطلعة، الخميس، أن مشروع الاتفاق بين الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن غرينلاند يتضمن أطرا عدة، أبرزها ما يتعلق بالمواد الخام، فضلا عن تعزيز اتفاقية الدفاع عن الجزيرة، لكنه لا يتضمن نقل سيادتها، مشيرة إلى أن واشنطن حققت أهدافها بتكلفة زهيدة.

ووفق ما نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة، فإن ما ناقشه ترامب مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في دافوس، يوم الأربعاء، يتضمن مبدأ احترام سيادة الدنمارك على الجزيرة.

وتشمل الخطة تحديث "اتفاقية الدفاع عن غرينلاند" لعام 1951 بين الولايات المتحدة والدنمارك، والتي سمحت للولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية في الجزيرة وإنشاء "مناطق دفاعية" إذا رأى حلف الناتو ضرورة لذلك.

كما تتضمن بنودا بشأن تعزيز الأمن في غرينلاند ونشاط حلف الناتو في القطب الشمالي، بالإضافة إلى أعمال إضافية في مجال المواد الخام، وفقا للمصدرين.

ويتضمن المقترح أيضا بنودا حول إنشاء "القبة الذهبية" في غرينلاند ومواجهة "النفوذ الخارجي" من جانب روسيا والصين.

