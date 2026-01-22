

إيلاف من واشنطن: كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس خطة غير مسبوقة لمنح كل مواطن في غرينلاند مليون دولار مقابل الموافقة على انضمام الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، يبلغ عدد سكان غرينلاند نحو 57 ألف نسمة، ما يجعل التكلفة الإجمالية للعرض تصل إلى حوالي 57 مليار دولار. وتستهدف الخطة الحصول على موافقة السكان من خلال تصويت رسمي لدعم ضم الجزيرة.

وجاءت هذه المبادرة بعد أن أعلن ترامب عن تراجعه عن تهديده السابق بالاستحواذ على غرينلاند، وذلك عقب توترات مع حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأوضح ترامب أنه توصل مع الأمين العام للناتو مارك روته إلى "إطار صفقة مستقبلية" بشأن غرينلاند، مؤكداً أن للجزيرة أهمية استراتيجية كبيرة للأمن القومي الأميركي ولمستقبل المنطقة القطبية الشمالية.

وفي خطوة توازن التوترات، أعلن ترامب تعليق خططه لفرض رسوم جمركية على بريطانيا ودول أخرى كانت معارضة لمسعاه للسيطرة على الجزيرة، في مؤشر على تخفيف حدة الأزمة.

وبالتوازي، درس مسؤولون عسكريون في الناتو احتمال تنازل الدنمارك عن "جيوب صغيرة" من أراضي غرينلاند لإنشاء قواعد أميركية، في ترتيب يشبه نموذج القواعد البريطانية في قبرص. ووصف ترامب هذا الطرح بأنه "الصفقة طويلة الأمد النهائية"، مشيراً إلى أنها "صفقة بلا سقف زمني… صفقة إلى الأبد".

في المقابل، أكدت كوبنهاغن رفضها التام لأي فكرة تتعلق بامتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند. وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريديريكسن إن بلادها تسعى إلى "حوار بناء مع حلفائها" بشأن غرينلاند والأمن في المنطقة القطبية الشمالية، مع التأكيد على احترام وحدة الأراضي الدنماركية.

