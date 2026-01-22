إيلاف من لندن: "لم أستطع التزام الصمت": سجين فلسطيني يروي تعرضه للاعتداء الجنسي في سجن إسرائيلي.. بهذا العنوان الصادم نقلت صحيفة "الغارديان" تفاصيل ما تعرض له الفلسطيني سامي الساعي، الذي تحدى بكل قوة الوصمة الاجتماعية، ليتحدث علنًا عما وصفه تقرير بأنه "نمط خطير" من العنف الجنسي ضد الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

قال الساعي إنه سمع حراس السجن الإسرائيليين الذين اغتصبوه يضحكون أثناء الاعتداء، قبل أن يتركوه ملقى على الأرض معصوب العينين ومقيد اليدين ويتألم بشدة ليأخذوا استراحة لتدخين سيجارة.

كان أحد أفراد المجموعة على الأقل على علمٍ بارتكاب جريمة، فتدخل ليس لوقف التعذيب، بل لمنع توثيقه. وقال الساعي إنه سمع الرجل يحذر الآخرين قائلاً: "لا تلتقطوا صورة، لا تلتقطوا صورة" أثناء هجومهم.

لقد نزف من شرجه لأكثر من ثلاثة أسابيع بعد الاعتداء، الذي وقع بعد وقت قصير من اعتقاله في فبراير (شباط) 2024. ووصف تعرضه للتعذيب الجنسي الذي استمر لأكثر من 20 دقيقة، بما في ذلك الضرب على مؤخرته، وقيام حارس بالضغط الشديد على أعضائه التناسلية، والاغتصاب الشرجي باستخدام جسمين مختلفين.

حاولت منعهم بشد عضلاتي

قال في مقابلةٍ حول ما تعرض له: "حاولتُ منعهم بشد عضلاتي (في فتحة الشرج)، لكنني لم أستطع. لقد دفعوه بقوةٍ إلى الداخل، وكان الأمر مؤلماً للغاية. لا أعرف كم صرختُ من شدة الألم".

تسبب ذلك في ألم شديد له لدرجة أنه انهار مرتين عندما أُمر بالوقوف والمشي بعد ذلك. وقال الساعي إنه نُقل إلى زنزانة مكتظة، ولم يتلق أي علاج طبي، واضطر إلى استخدام لفائف من ورق التواليت لوقف النزيف.

تم احتجاز سامي الساعي البالغ من العمر 47 عامًا، وهو أب لديه ستة أطفال، دون توجيه تهمة أو محاكمة حتى يونيو (حزيران) 2025. وبعد حوالي 40 يومًا من إطلاق سراحه، نشر مقطع فيديو على تطبيق تيك توك TikTok يروي فيه تفاصيل الاعتداء، متحديًا بذلك الوصمة الاجتماعية الشديدة والتحذيرات الإسرائيلية من التحدث علنًا عن الانتهاكات في السجون.

عنف جنسي في سجون إسرائيل

وقد وثق مراقبون محليون ودوليون، بمن فيهم أطباء ومدعي عام عسكري إسرائيل ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، حالات عنف جنسي واسعة النطاق وشديدة في السجون المدنية والعسكرية الإسرائيلية .

وصفت منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان "نمطاً خطيراً من العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز والسجون"، في تقرير صدر يوم الثلاثاء يفصل إساءة معاملة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وخلص التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتراوح بين "التهديدات بالاعتداء الجنسي، مروراً بالتعرية القسرية، وصولاً إلى الاعتداءات الجنسية الفعلية". وأضاف التقرير: "تشمل هذه الانتهاكات الضرب المبرح للأعضاء التناسلية الذي تسبب في إصابات بالغة، وإطلاق الكلاب على السجناء، والإيلاج الشرجي القسري باستخدام أدوات مختلفة".

وقال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إنها "ترفض بشكل قاطع الادعاءات الكاذبة الواردة في تقرير بتسيلم"، وإنها "لم تكن على علم بالادعاءات التي وصفتها" الساعي وغيره من الناجين من العنف الجنسي.

وأضاف المتحدث: "جميع النزلاء محتجزون بشكل قانوني، مع مراعاة حقوقهم، بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبية حسب الحاجة وتوفير ظروف معيشية وفقاً للقانون".

ماذا حدث لتامر قرموط؟

تم اعتقال تامر قرموت، البالغ من العمر 41 عاماً، على يد جنود إسرائيليين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عندما داهموا مستشفى كمال عدوان في شمال غزة ، حيث لجأت عائلته.

وقال إنه في الساعات الأربع والعشرين الأولى اتُهم بأنه متشدد - على الرغم من أنه كان معاقاً بسبب إصابة في ساقه في سن المراهقة - وتعرض للضرب المبرح لدرجة أنه أصيب بضرر دائم في سمعه، وتعرض لهجوم من كلب ثم اغتصبه جندي.

قال قرموت في شهادته أمام منظمة بتسيلم: "أدخل عصا خشبية في دبري، وتركها هناك لمدة دقيقة تقريبًا، ثم سحبها. بعد ذلك، دفعها مرة أخرى بقوة أكبر، فصرخت بأعلى صوتي. وبعد دقيقة، سحب العصا مرة أخرى، وأمرني بفتح فمي، ثم دفع العصا في فمي وأجبرني على لعقها".

لقد احتُجز لمدة عامين تقريباً، لكن لم يتم توجيه أي تهمة إليه أو تقديمه للمحاكمة قبل إطلاق سراحه في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي بموجب الصفقة التي توسط فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يُعدّ تقرير بتسيلم هذا الثاني لها حول الأوضاع في السجون المدنية والعسكرية الإسرائيلية. وذكر التقرير أنه بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تحولت مراكز الاحتجاز إلى شبكة " لإساءة معاملة النزلاء كسياسة متبعة"، حيث أصبح التعذيب "معياراً مقبولاً".

وأضاف التقرير: "إن مكاناً كهذا، يحكم فيه على كل من يدخله بألم ومعاناة متعمدة وقاسية ومستمرة، يعمل فعلياً كمعسكر تعذيب".

إن إساءة معاملة الفلسطينيين ليست سراً. وقالت منظمة بتسيلم إن سلطات السجون تتباهى بسوء المعاملة، وهو أمر يدعمه علناً السياسيون الإسرائيليون والنظام القضائي، ويتم الإبلاغ عنه بموافقة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وقد أصبح أمراً طبيعياً في الرأي العام الإسرائيلي.

محاكمة جنود تيمان

في عام 2024، وجه المدعون العسكريون الإسرائيليون اتهامات لعدد من الجنود بشأن حادثة اغتصاب عنيفة في مركز احتجاز سديه تيمان العسكري، وهي المحاولة الوحيدة لمحاكمة الحراس الإسرائيليين بتهمة العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز بعد أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

أيد أعضاء الحكومة والكنيست المشتبه بهم، وعندما تم تسريب فيديو الاعتداء المزعوم، لم يُثر ذلك استنكارًا يُذكر في إسرائيل بشأن الانتهاكات نفسها. بل أدى إلى استقالة رئيس المستشارين القانونيين العسكريين ثم اعتقاله. وقد أُدين جندي واحد فقط بإساءة معاملة أسرى فلسطينيين خلال تلك الفترة.

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة بتسيلم، يولي نوفاك، إنه يجب فهم تعذيب الأسرى الفلسطينيين في سياق نزع الإنسانية وحملة أوسع من العنف الشديد.

وقالت: "لقد حول النظام الإسرائيلي سجونه إلى شبكة من معسكرات التعذيب للفلسطينيين، كجزء من هجوم منسق على المجتمع الفلسطيني يهدف إلى تدمير وجودهم كجماعة".

وأضافت أن هناك إدانات للتعذيب خارج إسرائيل، لكن لم يكن هناك أي تدخل فعال. "لا يزال المجتمع الدولي يمنح هذا النظام حصانة كاملة".

اطلاق الكلاب على السجناء

بالإضافة إلى العنف الجنسي، يفصل التقرير أشكالاً أخرى من التعذيب تشمل الصدمات الكهربائية، واستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصعق، وحرق السجناء بالسوائل المغلية والسجائر، وإطلاق الكلاب عليهم.

يُحرم السجناء أيضاً بشكل ممنهج من الرعاية الطبية، مما يؤدي إلى أضرار لا يمكن علاجها، بما في ذلك البتر وفقدان البصر والسمع، وفي عشرات الحالات، الوفاة. وقد لقي ما لا يقل عن 98 فلسطينياً حتفهم في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للضحايا أعلى بكثير.

مأساة عبد الرحمن مير

كان العديد من الضحايا شباباً ولم يعانوا من أي مشاكل صحية سابقة. عبد الرحمن ميري، البالغ من العمر 34 عاماً، كان نجاراً توفي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تاركاً ثلاثة أبناء صغار وابنة.

أُلقي القبض عليه في طريق عودته من العمل في فبراير (شباط) 2023، واحتُجز دون توجيه تهمة أو محاكمة. وتشير تفاصيل تشريح الجثة في السجن وشهادات سجناء آخرين إلى أنه ربما تعرض للضرب حتى الموت. وأخبر رجال كانوا محتجزين في زنزانات مجاورة له خلال ساعاته الأخيرة والدته، عزيزة، أنهم سمعوه يصرخ من شدة الألم: "أخي، تعال أنقذني، أنا تحت التعذيب".

لا تستطيع عائلته تأكيد سبب الوفاة، أو المضي قدماً دون دفن، لأن إسرائيل تحتجز جثمانه كرهينة.

قبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي توسط فيه ترامب العام الماضي، تلقت عزيزة ميري اتصالاً من السلطات يسألونها عما إذا كانت تريد رفات ابنها. وقالت لصحيفة الغارديان في منزل العائلة: "قلنا نعم بالتأكيد، لكننا لم نسمع شيئاً بعد ذلك".

توفي والد ميري المفجوع بعد فترة وجيزة من فقدان ابنه، كما قالت عزيزة، وبقية أفراد الأسرة يعانون. وأضافت: "أظل أتخيل في الليل كيف عذبوا عبد الرحمن، وما كانت عليه حالته قبل وفاته. أحياناً أجد ابنته تبكي وحدها، وتسألني: لماذا ليس لدي أب؟".

9 آلاف سجين فلسطيني نصفهم دون اتهام

آخر إحصاءات إسرائيلية لعدد الأسرى الفلسطينيين المحتجزين كانت قبل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه ترامب، وتشير هذه الإحصاءات إلى أن إسرائيل كانت تحتجز بحلول يناير (كانون الثاني) حوالي 9000 فلسطيني من غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. ويُحتجز نحو نصفهم لأجل غير مسمى دون توجيه تهمة أو محاكمة.

تؤدي الظروف المعيشية اللاإنسانية، بما في ذلك حصص الطعام التي لا تكفي حتى للتجويع، والاكتظاظ، والحرمان من الاحتياجات الصحية الأساسية مثل الاستحمام والملابس النظيفة، إلى تفاقم آثار الاعتداءات العنيفة.

لا توجد رقابة مستقلة، حيث توقفت زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ أكتوبر (تشرين الثاني) 2023، ويُحرم السجناء من الاتصال بعائلاتهم أو أي أخبار من العالم الخارجي.

لماذا تحدث الساعي؟

لقد دفع الساعي ثمناً باهظاً لجرأته في الكلام. فقد اضطر إلى الانتقال بعيداً عن جيرانه الذين يكثرون من الثرثرة، وكافح للعثور على عمل، وتطارده كوابيس مروعة بشأن مستقبل أطفاله.

لكنه لا يندم على قراره بأن يكون صوتًا لمن لا يستطيعون تحمل المزيد من الألم إلى جانب صدماتهم العميقة. قال: "كان هذا خياري"، مضيفًا أنه خلال ستة عشر شهرًا قضاها في السجن، رأى أدلة واضحة في الزنازين المكتظة على تعرض العديد من السجناء الآخرين للاعتداء. "حتى لو لم يتحدث الآخرون عن ذلك، كان من الواضح أنهم مروا بهذه التجربة المروعة أيضًا".

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن "الغارديان"