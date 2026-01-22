إيلاف من القدس: يملك ترامب الآن فرصة لوضع سابقة مختلفة - سابقة تميز بين التوافق والتأييد، وبين الحلفاء الذين يكبحون عدم الاستقرار وبين الزعماء المستبدين الذين يستغلونه لتحقيق المكاسب.

في السنوات الأخيرة من حياته، أعاد دوايت د. أيزنهاور تقييم قرارٍ حاسمٍ في رئاسته. فما دافع عنه سابقاً باعتباره ضبطاً للنفس قائماً على المبادئ، أصبح فيما بعد يعتبره خطأً استراتيجياً.

في ذكريات شاركها نائبه وخليفته في نهاية المطاف ريتشارد نيكسون، تأمل أيزنهاور في أزمة السويس عام 1956 - عندما أجبر بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على وقف حملتهم لإسقاط جمال عبد الناصر في مصر والانسحاب من سيناء - وهو يتمتم بإحباط قائلاً: "لماذا لم يتمكن البريطانيون والفرنسيون من القيام بذلك بشكل أسرع؟"

كان منطق أيزنهاور استراتيجياً، لا ساذجاً. فمن خلال الوقوف في وجه القوى الاستعمارية القديمة، كان يأمل في إعادة صياغة دور الولايات المتحدة كوسيط نزيه في الشرق الأوسط، وكسب ود العرب، ومنع التغلغل السوفيتي. وكان ناصر، من هذا المنظور، زعيماً قومياً قوياً، يمكن كبح جماح طموحاته إذا ما عومل كشخص لا غنى عنه بدلاً من إذلاله.

كانت النتيجة عكسية. استغل ناصر ضبط النفس الأميركي وتراجع إسرائيل، وشدد قبضته على الداخل، وعزز تحالفه مع موسكو، واستخدم التنازلات الأميركية كورقة ضغط. تفكك التحالف الغربي، وضعفت إسرائيل، وحقق الاتحاد السوفيتي أهم موطئ قدم له في العالم العربي. أدرك أيزنهاور الدرس متأخرًا: إن كبح جماح الحلفاء لكسب ود زعيم قوي لا يُنتج إلا نفوذًا لهذا الزعيم، لا اعتدالًا.

اختيار ترامب

اليوم، يقف الرئيس دونالد ترامب أمام قرار ذي عواقب مماثلة. ترامب هو مهندس سياسة شعبوية جديدة - نفعية، وشخصية، ومتشككة في المسلمات الموروثة. ومثل أيزنهاور، فهو لا يكتفي بوضع السياسات، بل يرسّخ سوابق. وهذه السوابق تُختبر الآن في سوريا.

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس ترامب ست مرات في منتجع مارالاغو، في إشارة إلى تقارب استراتيجي. ومع ذلك، لا يزال هناك توتر خطير في سوريا ما بعد الأسد، حيث يبدو ترامب أكثر تقبلاً لرؤية الرئيس رجب طيب أردوغان، حتى مع سعي الزعيم التركي الحثيث لضم سوريا إلى المجال السياسي والعسكري التركي.

المؤشرات التحذيرية واضحة. ففي الثاني من يناير (كانون الثاني) 2026، دشنت تركيا بناء حاملة الطائرات الوطنية "موجيم"، أول حاملة طائرات لها. يبلغ طولها 300 متر، وهي مصممة لتعزيز القدرة على بسط النفوذ بشكل مستدام، لا للدفاع الساحلي.

وباعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز القدرات البحرية، بما في ذلك المدمرة "تي إف-2000" والغواصات المحلية الجديدة، فهي تجسيدٌ عملي لعقيدة "الوطن الأزرق" - قوة مصممة للتنافس في شرق المتوسط ​​والضغط على محور الطاقة بين إسرائيل واليونان وقبرص.

في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن للتوسط في تسوية إقليمية، يناور أردوغان لترسيخ وجود تركيا الدائم في سوريا، ليس لتحقيق الاستقرار، بل للهيمنة عليها. وتعكس حسابات ترامب حسابات أيزنهاور: اعتقاده بأن استرضاء أنقرة سيحافظ على تماسك حلف الناتو ويخلق ثقلاً سنياً موازياً لإيران.

تركيا ليست عضواً تقليدياً في حلف الناتو

لكن أردوغان ليس حليفًا في الحرب الباردة، ولم تعد تركيا فاعلًا تقليديًا في حلف الناتو. إنه يمثل رفضًا لنهج أتاتورك، المتجذر لا في التوازن أو ضبط النفس، بل في النفوذ. فمن استضافة عناصر حماس وشراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية إلى تعزيز التوسع العسكري، تُعامل التحالفات كدروع للمراجعة السياسية بدلًا من كونها أطرًا للالتزام المتبادل.

لا تتمثل رؤية أردوغان لسوريا في أن تكون جارةً مستقرةً لإسرائيل، بل في أن تكون دولةً تابعةً تُرسّخ جسراً برياً إسلامياً يمتد من أنقرة نحو غزة. ولم يعد هذا الجسر مجرد فكرة نظرية. ففي هذا الشهر، كشف البيت الأبيض عن هيئة دولية مُكلّفة بالإشراف على غزة ما بعد الحرب، وتضم تركيا وقطر بشكلٍ بارز. ورغم تقديمها على أنها عملية استقرار، إلا أنها تُخاطر بتطبيع الوجود السياسي والعسكري التركي في بلاد الشام تحت ستار الوساطة.

سوريا، بهذا المعنى، هي سيناء أردوغان: الساحة التي يُخلط فيها مجدداً بين التوافق والنفوذ. يصوّر أردوغان إسرائيل على أنها مُزعزعة استقرار المنطقة، وتركيا - المتشبثة بالذاكرة العثمانية - على أنها الضامن التاريخي للنظام، وهي رواية مصممة لتبرير التوسع بدلاً من وصف الواقع.

في شرق المتوسط، تعرقل تركيا بنشاط بنية الطاقة التي تربط إسرائيل واليونان وقبرص. بالنسبة لناصر، كان التحكم في قناة السويس رمزًا وأداةً للقوة؛ أما بالنسبة لأردوغان، فإن الهيمنة على طرق الطاقة في المتوسط ​​تخدم الغرض نفسه. تجسد هذه المشاريع منطق اتفاقيات أبراهام القائم على التكامل - الازدهار بدلًا من الإكراه، والتحالف بدلًا من الصراع الدائم - وهو منطق صُممت عقيدة الزعيم التركي لدحضه.

ينسجم النقاش الدائر حول عودة تركيا إلى برنامج طائرات إف-35 تمامًا مع هذا التشابه. فالقدرات ليست مجرد مفاهيم مجردة، بل تخلق خيارات. حتى فترة وجيزة من التفوق الجوي قد تُمكّن زعيمًا يسعى لتغيير الحقائق على أرض الواقع. وبمجرد أن يمتلك أردوغان طائرات متطورة وقدرة على الوصول من حاملات الطائرات، ستتلاشى الضمانات الضمنية المقدمة لواشنطن، كما حدث سابقًا عندما فُسِّر ضبط النفس خطأً على أنه سيطرة.

هل سيتعلم ترامب من التاريخ؟

في عام 1956، خضعت إسرائيل لضبط النفس في سبيل مغامرة أمريكية فاشلة. واليوم، يُطلب من إسرائيل مجدداً تحمل المخاطر - في سوريا وغزة - من أجل نظرية استقرار مبنية على التنازل لسلطة إقليمية قوية.

لذا، فإن الخيار المواجه لترامب ليس مجرد خيار تكتيكي، بل هو خيار تاريخي. فقد شكّل قرار أيزنهاور بشأن السويس عقودًا من ضبط النفس الأمريكي، بينما مكّن في الوقت نفسه قوى معادية للغرب. والآن، يملك ترامب فرصةً لوضع سابقة مختلفة، سابقة تميز بين التوافق والتأييد، وبين الحلفاء الذين يكبحون جماح عدم الاستقرار وبين الزعماء المستبدين الذين يستغلونه لتحقيق مكاسب، أدرك أيزنهاور خطأه في النهاية. ولا يتعين على ترامب تكراره.

==================

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن جيروزاليم بوست