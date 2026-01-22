إيلاف من لندن: أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، ميثاق "مجلس السلام"، وذلك خلال اجتماع ضم قادة الدول المنضمة للمجلس الذي أعلن عن تشكيله حديثا.

قال ترامب في كلمة خلال الاجتماع في منتدى دافوس، إنه يتعامل مع مسألة تشكيل "مجلس السلام" بجدية، معتبرا أن هناك "فرصة لإحلال السلام".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إدارته أنهت الحرب التي استمرت لفترة طويلة في قطاع غزة ونجحت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

انهاء النزاعات

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء نزاعات استمر بعضها لأكثر من 35 عاما، مؤكدا أن الهدف هو منع اندلاع حروب جديدة وتعزيز الاستقرار.

وتوجه ترامب بالشكر إلى قادة الدول التي قبلت الانضمام إلى "مجلس السلام"، معربا عن تقديره لدعمهم ومشاركتهم في هذه المبادرة.

وكرّر ترامب دعوته لإنهاء الحروب، قائلاً: "لدينا سلامٌ في الشرق الأوسط"، مضيفًا: "لقد أنهينا ثماني حروب، وأعتقد أن حربًا أخرى ستندلع قريبًا" - في إشارةٍ إلى حرب أوكرانيا.

وزعم الرئيس الأميركي أن العالم الآن "أكثر سلامًا" مما كان عليه قبل إدارته، ومؤكدًا أن "مجلس السلام" الذي أنشأه سيساعد قريبًا في التفاوض على سلامٍ دائمٍ في غزة.

وقال: "لدينا حرائق صغيرة سنخمدها، لكنها صغيرة"، مؤكدًا أن الحرب الإسرائيلية على غزة "تقترب من نهايتها".

ومع ذلك، وصف ترامب حركة حماس بأنها تتألف من "أولئك الذين وُلدوا وفي أيديهم بنادق"، مهددًا بالعدوان مجددًا إذا رفضت الحركة اتفاق سلام.

قال: "عليهم التخلي عن أسلحتهم، وإذا لم يفعلوا ذلك، فستكون هذه نهايتهم".

شهد حفل توقيع الرئيس دونالد ترامب على "مجلس السلام" الجديد ممثلين عن أقل من 20 دولة، ولم يحضره أي من حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في أوروبا الغربية.

الحضور

وكانت الدول الممثلة على منصة دافوس تميل بشكل كبير نحو الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، حيث كان من بين الحضور قادة من السعودية وقطر والأردن وباكستان وأندونيسا وماليزيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وباراغواي.

وقال ترامب: "يشرفنا حقًا حضوركم اليوم"، مشيرًا إليهم بأنهم "في معظم الحالات قادة يتمتعون بشعبية كبيرة، وفي بعض الحالات ليسوا كذلك".

ويقل العدد الإجمالي للحضور عن العدد الذي توقعه مسؤول رفيع في الإدارة للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي بلغ حوالي 35 شخصًا. ولم يشمل الحضور أيًا من دول أوروبا الغربية، التي أعرب بعضها عن مخاوفها بشأن فكرة إنشاء مجلس مخصص للسلام قد يضم خصومًا مثل روسيا التي تخوض حربًا حاليًا مع أحد حلفائها.

يوم مثير

وقال ترامب إنه "يومٌ مثيرٌ للغاية" لأن "الجميع" يرغب بالانضمام إلى مجلس السلام. وأضاف: "الجميع يرغب بأن يكون جزءًا" من مجلس السلام، على الرغم من أن معظم الدول الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة، لم تنضمّ بعد.

وتابع ترامب: "سنعمل مع العديد من الجهات الأخرى، بما فيها الأمم المتحدة".

وختم ترامب حديثه، قائلاً: "هذه هي الحرب التي ظننتُ أنها ستكون سهلة، ولكن تبيّن أنها ربما الأصعب".

تصاعدت وتيرة المفاوضات بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث قال مبعوث ترامب ستيف ويتكوف إن قضية واحدة فقط لا تزال بحاجة إلى حل.