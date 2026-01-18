إيلاف من لندن: قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، إنّ الملك عبدالله الثاني تلقّى دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للانضمام لمجلس السلام، وإنّه يجري حاليًّا دراسة الوثائق المرتبطة بالدعوة وفق الإجراءات القانونية الداخلية.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ المملكة تثمّن الدور القيادي للرئيس ترمب في التوصّل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الخطة الشاملة للسلام والجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

اعضاء المجلس

وكان البيت الأبيض، أعلن يوم الجمعة، أسماء أعضاء ما سمي "مجلس السلام" الذي سيشرف، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة.

وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وصهر ترامب جاريد كوشنر.

وتشير خطة ترامب، التي تم الكشف عنها أواخر العام الماضي، والتي تم بموجبها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، إلى أن ترامب سيرأس المجلس.

وأوضح البيت الأبيض أنه "لتفعيل رؤية مجلس السلام، برئاسة الرئيس ترامب تم تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية. الأعضاء المعينون هم: وزير الخارجية ماركو روبيو، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وتوني بلير، ومارك روانن، وأجاي بانغا، وروبرت غابرييل".