إيلاف من دمشق: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم، بأن الولايات المتحدة لوّحت بإمكانية إعادة فرض العقوبات على سوريا في حال أقدمت دمشق على توسيع عملياتها العسكرية ضد تشكيلات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وذكرت الصحيفة أن واشنطن أبلغت السلطات السورية بأن أي تصعيد عسكري واسع النطاق قد يدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة تفعيل العقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر"، مؤكدة أن هذا التحذير يأتي في إطار القلق الأميركي من تداعيات التطورات الميدانية الأخيرة.

وأوضح التقرير أن الإدارة الأميركية تخشى من أن يتحول الهجوم الذي ينفذه الجيش السوري ضد التشكيلات الكردية إلى حملة أوسع تستهدف فصائل مدعومة من الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي، بحسب الصحيفة، إلى زعزعة الاستقرار في سوريا وتعميق الانقسام بين اثنين من أبرز الشركاء الأمنيين لواشنطن في محاربة تنظيم "داعش".

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت في وقت سابق وقف الضربات العسكرية على مواقع التشكيلات الكردية في منطقة دير حافر، وذلك عقب قرار "قوات سوريا الديمقراطية" سحب عناصرها من الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة حلب.

