إيلاف من واشنطن: قال مصدر سعودي للإعلام العالمي إنه يتوجب على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يشن ضربات عسكرية محدودة ضد قادة ومسؤولي النظام الإسلامي لتخفيف قمع الاحتجاجات.

وقال المصدر السعودي لقناة N12 يوم الأربعاء إن المملكة العربية السعودية تحذر حلفاءها من أن هجوماً عسكرياً أميركياً شاملاً لن يكون فعالاً على إيران ، وسوف يخدم النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وتنصح السعودية الرئيس الأميركي دونالد ترامب باختيار ضربات عسكرية محدودة ومركزة، وغيرها من الإجراءات ضد القمع الإيراني الحكومي للمظاهرات والاحتجاجات.

وحذر المصدر من أن أي خطوة غير مدروسة قد تحقق عكس أي هدف معلن، مما يصب في مصلحة النظام.

وأوضح قائلاً: "يريد النظام استخدام "الرمزية" لتخفيف الاضطرابات المناهضة للنظام على نطاق واسع، وتعزيز الرواية القائلة بأن الاحتجاجات مدعومة من قبل الأجانب، وأن القوى العالمية "تتآمر" ضد السيادة الإيرانية".

ومع ذلك، من وجهة نظره، من المرجح أن يتغاضى الشعب الإيراني عن الضربات العسكرية المحدودة ضد الشخصيات البارزة.

وأوضح قائلاً: "ستكون عملية إنقاذ لهم من القمع، ولن ينظروا إليها على أنها تدخل أجنبي سلبي، بل على أنها تدخل أجنبي إيجابي يحترم استقلالهم".

وقال المصدر: "تتحد دول الخليج في خشيتها من أن هجوماً محتملاً من ترامب قد يخدم حكم آيات الله في إيران ويقمع الانتفاضة الشعبية التي ينتظرونها منذ فترة طويلة".

وأكد قائلاً: "إن تفعيل خدمات ستارلينك مجاناً في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب الضربات المحدودة والموجهة ضد قادة النظام الذين يقودون أجهزة القمع ويؤذون الشعب الإيراني، سيكون أفضل بكثير من هجوم عسكري واسع النطاق يمكن أن يقمع الثورة".

وحذر المصدر قائلاً: "الإيرانيون لا يحبون التدخل الأجنبي، وقد تقوم الجمهورية الإسلامية بإغلاق مضيق هرمز، أو تعطيل الملاحة هناك، مما يزعزع استقرار المنطقة".

ونصح قائلاً: "لذلك، يجب على ترامب أن يراقب الوضع عن كثب وأن يتصرف بحكمة، لأن هذه مهمة حساسة ومعقدة".

يأتي هذا بعد أن حذرت دول الخليج العربي إدارة ترامب من ضرب إيران بعد أن صرح ترامب ومسؤولو البيت الأبيض يوم الثلاثاء بأن العمل العسكري كان مرجحاً أكثر من غيره، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال .

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال ، تجنبت دول الخليج المنافسة لإيران إلى حد كبير معالجة الاحتجاجات التي انتشرت في جميع أنحاء إيران منذ أواخر ديسمبر، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال ، أبلغت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر البيت الأبيض أن مجرد محاولة الإطاحة بالنظام الإيراني الحالي من شأنه أن يزعزع استقرار سوق النفط العالمية ويضر في نهاية المطاف بالاقتصاد الأمريكي .

يوم الأربعاء، صرح مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز بأن إيران حذرت دول المنطقة من أنها ستضرب القواعد العسكرية الأمريكية في تلك الدول في حالة وقوع هجوم أمريكي.

وقال المسؤول لوكالة رويترز: "أبلغت طهران دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى تركيا، أن القواعد الأمريكية في تلك الدول ستتعرض للهجوم إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران... مطالبة هذه الدول بمنع واشنطن من مهاجمة إيران".

تضمنت تحذيرات ترامب للجمهورية الإسلامية تهديدات باستخدام القوة العسكرية. كما حذر ترامب إيران من الرد على الولايات المتحدة، قائلاً إنه إذا فعلت ذلك، فإن الولايات المتحدة سترد بمستويات "لم يسبق لها مثيل".