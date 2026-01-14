إيلاف من الرياض: بدأت ثلاث دول خليجية حليفة للولايات المتحدة، هي السعودية وقطر وعُمان، جهودًا دبلوماسية سرية لمنع أي عمل عسكري محتمل ضد إيران، في ظل التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات. وأوضح مسؤول إقليمي مطلع أن هذه الدول أعربت عن قلقها من أن أي تصعيد عسكري قد يكون له تأثير واسع على أمن المنطقة واستقرارها الاقتصادي.

وقد أفادت صحيفة "‏وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن السعودية تقود جبهة خليجية تضم قطر وسلطنة عمان، من أجل ثني البيت الأبيض عن توجيه ضربة لإيران.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن السعودية تخشى تأثير أي تصعيد على اقتصادياتها والأهم من ذلك أنهم يخشون ردة الفعل السلبية في الداخل، خصوصا إذا سقط المرشد الإيراني الأعلى علي الخامنئي.

كما تخشى الدول العربية من أن تؤدي الضربات على إيران إلى تعطيل ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الضيق عند مدخل الخليج الذي يفصل إيران عن جيرانها العرب والذي يمر عبره حوالي خُمس شحنات النفط العالمية.

وأضافت أن هذا التحرك يأتي بعد أن أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها الخليجيين بضرورة الاستعداد لاحتمال التصعيد، وهو ما أثار مخاوف عميقة في العواصم الخليجية من تداعيات إقليمية قد تشمل أمن الطاقة واستقرار البنية التحتية الحيوية وتأثير العواقب على أراضيها

ووفق المصدر ذاته، أبلغت السعودية وقطر وعُمان البيت الأبيض أن أي محاولة للإطاحة بالنظام الإيراني ستزعزع أسواق النفط وفي النهاية تضر بالاقتصاد الأمريكي.

ومن جانبها، أكدت السلطات الإيرانية أن أي ضربة أمريكية ستقابل برد انتقامي يستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك القواعد العسكرية التي تستضيفها دول الخليج، والتي سبق أن هدّدتها إيران أو استهدفتها في مناسبات سابقة.

