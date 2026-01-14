إيلاف من مراكش: لا تخفي النجمة الأميركية مادونا عشقها للمغرب، وهو عشق تؤكده من خلال زياراتها المتكررة التي تحرص على توثيقها ونشر تفاصيلها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



مادونا مستمتعة بالأجواء في المغرب

آخر منشورات مادونا كان صورا توثق لزيارتها لورزازات، المشهورة عالميا بطبيعتها الصحراوية، فضلا عن استوديوهاتها السينمائية، التي صور بها عدد من أضخم الإنتاجات السينمائية العالمية.

وجاءت زيارة مادونا لورزازات، بعد زيارتها، قبل أيام، لمدينتي فاس ومراكش. وهي زيارات أكدت افتتانها بالمغرب واستمتاعها بغناه الثقافي والحضاري وما يوفره من هدوء وأجواء رائعة للاسترخاء والاستجمام.

وبدت مادونا مستمتعة بالأجواء المغربية، وهي في كامل أناقتها وانشراحها. وأرفقت صور زيارتها لورزازات بعبارة تلخص ما هي فيه من راحة بال وهناء حال في المغرب، حيث كتبت: "المغرب.. لا أقدر على فراقك!".

وتركت صور مادونا وطريقة تعبيرها عن الأجواء التي تميز المغرب صدى طيبا لدى المغاربة. ولخصت الإعلامية المغربية صباح بنداوي لذلك، بتشدديها على أن "من يطلع على تغريدات مادونا على منصة إيكس يقر بأنهاجنبتنا نفقات كبيرة على حملة تعريفية وترويجية للمغرب".



