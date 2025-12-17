إيلاف من لوس أنجلوس: في سابقة تاريخية، دخلت 4 أفلام عربية سباق المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، التي تمنحها سنويا أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية للأعمال المنتَجة خارج الولايات المتحدة.

وضمت القائمة الأولية، التي تشمل 15 فيلما من بين 86 عملا استوفت شروط المنافسة.

و الأفلام العربية التي دخلت السباق هي:

- "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

- "اللي باقي منك" للمخرجة الأميركية الأردنية الفلسطينية شيرين دعيبس.

- "فلسطين 36" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر.

- "كعكة الرئيس"، للمخرج العراقي حسن هادي.

وذلك ضمن منافسات الدورة الثامنة والتسعين للجائزة.

وتُعد هذه المرة الثالثة خلال 5 سنوات التي يشارك فيها عمل من إخراج كوثر بن هنية في سباق الأوسكار، بعد فيلمي "الرجل الذي باع ظهره" و"بنات ألفة".

ووفقاً لتقرير "سكاي نيوز" كتبت بن هنية على صفحتها في فيسبوك باللغة الإنكليزية: "فرحة وفخر وامتنان كبير لكل شخص آمن بالفيلم وساهم في إيصال هذا الصوت. يا لها من لحظة رائعة ويا لها من رحلة تنتظرنا".

ومن المقرر إعلان القائمة القصيرة للأفلام المتنافسة في 22 يناير (كانون الثاني)، على أن يُقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار في 15 مارس (آذار) 2026 بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.

كعكة الرئيس.. العراق في المنافسة لأول مرة

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (AMPAS) يوم الثلاثاء عن ترشيح فيلم عراقي بعنوان "كعكة الرئيس" لجائزة الأوسكار لعام 2026 في فئة أفضل فيلم روائي دولي، مسجلةً بذلك أول ترشيح من نوعه لإنتاج عراقي، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

وفي بيان نُشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، أعلنت الأكاديمية عن "القوائم المختصرة في 12 فئة من جوائز الأوسكار الـ98"، بما في ذلك فئة أفضل فيلم روائي دولي، حيث تأهلت 15 فيلمًا من 86 دولة إلى الجولة التالية من التصويت، من بينها فيلم "كعكة الرئيس" العراقي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (INA) يوم الثلاثاء أن هذا الترشيح يُمثل "إنجازًا تاريخيًا للسينما العراقية، حيث يصل فيلم عراقي إلى القائمة المختصرة لجائزة الأوسكار لأول مرة في تاريخ البلاد"، واصفةً إياه بأنه "محطة محورية في مسيرة السينما العراقية".

فيلم "كعكة الرئيس"، من تأليف وإخراج المخرج العراقي حسن هادي، هو أول أفلامه الروائية الطويلة، وقد عُرض عام 2025. تدور أحداث الفيلم في العراق خلال تسعينيات القرن الماضي، ويروي قصة لمياء، فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات تعيش مع جدتها المريضة، والتي تُكلف بجمع مكونات كعكة عيد ميلاد احتفالاً بذكرى ميلاد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

يأتي هذا الواجب المدرسي الإلزامي - الذي وُصف بأنه "شرف" - وسط نقص حاد في الغذاء وعقوبات دولية خانقة. بالنسبة للمياء، لا يُعدّ عدم تسليم المكونات مجرد إحراج اجتماعي، بل يُعرّض عائلتها لخطر العقاب الشديد أو السجن.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (INA) عن فريق إنتاج الفيلم إشادتهم بترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار، واصفةً إياه بأنه "إنجاز تاريخي هام يؤكد عودة صناعة السينما العراقية إلى سابق عهدها"، مضيفةً أنه يضع الفيلم "أمام جمهور عالمي، ويجذب اهتماماً دولياً غير مسبوق إلى العمق الإبداعي للعراق الحديث".

في وقت سابق من هذا العام، حقق فيلم "كعكة الرئيس" إنجازًا تاريخيًا بفوزه بجائزتين في مهرجان كان السينمائي 2025، حيث حصد جائزة الكاميرا الذهبية وجائزة الجمهور في قسم "أسبوع المخرجين".

كما نال الفيلم العديد من الجوائز الدولية المرموقة الأخرى، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان هامبتونز السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم روائي أول في مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي، بالإضافة إلى جوائز متعددة في مهرجان سينيفست ميسكولك.

ويأتي ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار في الوقت الذي يواصل فيه عرضه السينمائي في نيويورك ولوس أنجلوس، والذي يؤهله للمشاركة في جوائز الأوسكار.