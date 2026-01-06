إيلاف من دمشق: أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، بسقوط 4 قتلى في مدينة حلب شمال سوريا، جراء اشتباكات بين قوات قسد والجيش السوري.

وقالت وسائل إعلام سورية إن الجيش يرد على مصادر إطلاق النيران والطائرات المسيّرة التابعة لقسد في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب.

من جانبها، أعلنت قسد أن "قذيفة أطلقتها فصائل تابعة لحكومة دمشق سقطت في حي الميدان، في قصف عشوائي يشكّل اعتداء مباشرًا على الأحياء السكنية ويعرّض حياة المدنيين لخطر جسيم".

وأوضحت مديرية الإعلام في حلب، لوكالة سانا، أن "قسد استهدفت المنطقة القريبة من دوار شيحان، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر وزارة الدفاع وإصابة 3 آخرين". وأضافت: "نهيب بالمواطنين الابتعاد عن أماكن التماس وفض التجمعات في المناطق القريبة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، حتى يتم تأمين المنطقة بشكل كامل، والتعاون مع قوات الأمن الداخلي والشرطة التي تنظم حركة السير في شوارع المدينة".

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع السورية قسد بقصف موقع للشرطة العسكرية في دير حافر، مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر، فيما نفت قسد تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "مفبركة".